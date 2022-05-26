上海新增感染數降至400例以下　高三、國三生6月陸續恢復上學

▲上海封城已將近兩個月。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情持續降溫，每日確診、無症狀感染者降至400例以下。上海市官方26日宣布，全市高三、高二年級學生從6月6日，初三年級學生從6月13日起返校復；中小學其他各年級學生繼續居家線上學習至學期結束。

上海市教委副主任楊振峰在疫情防控工作新聞發布會上表示，綜合考慮疫情防控形勢、學校復學前的準備工作進展、以及考生線下學習的必要時間等因素，經慎重研究並報市疫情防控領導小組同意，決定全市高三、高二年級學生從6月6日，初三年級學生從6月13日起返校復學。

楊振峰指出，中小學其他各年級學生繼續居家在線學習至學期結束，學校可在學期結束前安排一次學生返校活動，包括為小學5年級學生舉行畢業典禮等）。

楊振峰提到，幼兒園、托兒所、托育機構等不再安排返園。居家照護確有困難家庭的學生，可自6月6日起申請到校到園，由學校和園所提供相關服務。

楊振峰也特別強調，因為情況特別，對這次高三、高二和初三同學返校復學不做強制要求，考生和考生家長可以選擇返校復學，也可以選擇居家線上複習。

根據上海市衛健委通報，上海25日新增本土新冠肺炎確診病例48例和無症狀感染者290例，其中31例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，17例確診病例和290例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性確診病例1例和無症狀感染者4例，均在閉環管控中發現。