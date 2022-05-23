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大陸 大陸焦點 特派現場

特斯拉在上海招研發人員！目標是「設計帶中國元素新車型」

▲▼馬斯克,特斯拉。（圖／路透）

▲特斯拉上海製造基地的產量快速成長。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

特斯拉22日發出招聘公告，包含一批中國研發創新中心的「熱招職位」，並特別提及中國研發團隊的目標是「設計、研發、生產有中國元素的新車型」。產業分析師認為，特斯拉的上海基地有望成為特斯拉全球第二總部，甚至未來還有可能出現中國版的特斯拉車型。

根據《上海證券報》報導，特斯拉的介紹指出，此次特斯拉中國研發創新中心職位涉及車輛軟硬體設計工程、動力與能源工程、法規認證、車輛工程等，除了少部分職位工作地在北京，大部分都在特斯拉上海超級工廠所在地上海浦東新區臨港。

▲▼特斯拉上海廠、特斯拉中國製造的Model 3於2020年1月7日在上海廠的交付活動中亮相。（圖／路透）

最令人關注的是，特斯拉還特別提到，中國研發團隊的目標是「在本土原創設計、研發、生產帶有中國元素的新車型和能源產品，實現中國創作，銷往全球。」

汽車產業分析師梅松林表示，在近期就業市場不振的大背景下，特斯拉逆勢大舉招聘研發人員，反映了目前上海基地對於特斯拉的戰略地位，「因為這裡的生產效率高、供應鏈成本和人工成本相對較低，又得到了政府的大力支持，上海基地對於特斯拉的全球市場供應、利潤保證至關重要。」

梅松林分析，本土研發的加強是上海基地戰略地位的體現，與此同時，如果上海基地具備強大的研發能力，就有望成為特斯拉全球第二總部，「這對於包括特斯拉產業鏈上市公司在內的企業，將帶來很大的機會。」

▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透社）

▲▼馬斯克,特斯拉。（圖／路透）

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