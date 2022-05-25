陸PCR調降費用至每人68元　公立醫療單位抗原檢測服務25元一次

▲大陸官方調降抗原快篩及核酸檢測費用。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸面對新冠疫情採取「清零政策」，核酸檢測（PCR）及抗原篩檢（快篩）逐漸成為民眾生活日常。對此，大陸國家醫保局近日印發《關於進一步降低新冠病毒核酸檢測和抗原檢測價格的通知》，要求各地在6月10日前將新冠病毒核酸檢測單人單檢降至最高16元人民幣／人（約68元新台幣／人），多人混檢降至不高於5元人民幣／人（約21元新台幣／人）。

▲新冠抗原快篩。（圖／CFP）

至於抗原檢測服務費用也有所條降，《通知》指出，要求下調公立醫療機構對外提供抗原檢測服務的計費標準。服務項目的政府指導價格從5元人民幣／次（約21元新台幣／次）降至2元人民幣／次（約8.6元新台幣／次），「服務項目價格＋抗原檢測試劑」的封頂標準從15元人民幣／次（約64元新台幣／次）降至6元人民幣／次（25元新台幣／次）。

《通知》提到，新冠病毒核酸檢測作為疫情常態化防控的重要手段，各級醫保部門從統籌疫情防控和經濟社會發展的大局出發，採取跨省聯盟集中採購、競價掛網、區域價格聯動等措施，持續將檢測產品價格導入更低區間，廣大公立醫療機構、社會檢測機構不斷優化採、運、檢各環節工作效率。協同促進核酸檢測價格合理下降。

《通知》強調，公立醫療機構開展新冠病毒核酸檢測服務，應同時提供單人單檢和多人混檢兩種服務選項，在符合疫情防控規定的前提下，允許「願檢盡檢」的群眾自願選擇。非公立醫療機構，以及醫學檢驗實驗室等社會檢測機構提供新冠病毒核酸檢測服務，定價應當遵循「公平、合法和誠實信用」的原則，體現保本微利、質價相符，不得借疫生不義之財，倡導參照當地公立醫療機構新冠核酸檢測價格。