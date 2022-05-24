上海金山3景區試點開放　遊客出發前必須上網預約

▲上海疫情持續降溫，但解封進展仍不大。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情持續降溫，金山區3個景區24日試點開放，並預計6月起區內其他景區也都陸續接待遊客，恢復常態化。雖然景區開放了，但仍有多項限制措施，包含園內實施流量管制，以及出發前必須先進行預約等。

上海市金山區副區長曹婕在疫情防控記者會上表示，首先試點開放的是金山城市沙灘、廊下郊野公園、花開海上生態園3個景區，呂巷水果公園、亭林遺址公園27日也將開園迎客，「接下來，隨著各景區逐步恢復開放，金山區將落實各項疫情防控要求，具體把好『三道關』。」

曹婕提到，一是把好「入口關」，嚴格實行在線實名預約制度，提醒市民做到「無預約，不出遊」，試點開放期間，各景區日接待遊客不超過景區最大承載量的30%，「6月1日後，限流比例將從30%逐步提高到75%。我們在各景區門口設置了『數字哨兵』、張貼了『場所碼』，通過掃碼查驗每一位遊客48小時內核酸檢測資訊。」

曹婕說，二是把好「管理關」。加強日常巡邏，提醒遊客在入園、遊覽時保持一定安全距離，引導遊客不紮堆、不聚集，全程佩戴好口罩，適當增加環境清潔消毒頻次，為遊客提供便民服務設施和用品，做到「一客一消毒」。對員工實行分類分區域管理，避免人員交叉接觸。

曹婕還說，三是把好「應急關」。完善景區大客流應對預案，遇到大客流情況及時啟動應對預案，對人流進行快速疏導，「我們還制定了疫情防控應急預案，一旦發現遊客或員工有健康監測異常情況，立即啟動景區與屬地政府、行業主管部門建立的疫情處置聯動機制，快速響應、迅速處置，保障景區疫情防控安全。」