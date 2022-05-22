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大陸 大陸焦點 特派現場

滬機器人採樣員快來了！　全程「30秒」動作超輕柔

▲▼ 上海機器人採樣員即將量產 。（圖／翻攝 法治雲播報）

 ▲上海機器人採樣員即將量產 。（圖／翻攝 法治雲播報）

記者任以芳／綜合報導

一個多月前，大陸山東研發的智能核酸採樣機器人問世後，上海人工智能研究院也宣布研發成功。機器人採樣員只需要30秒，比山東智能採陽元在節省12秒作意時間，快速智能定位尋找喉嚨最佳採樣位置，動作輕柔，預計最快今年量產後，讓辛苦的醫護員暫時解放雙手。

綜合陸媒報導，上海人工智能研究院研發下線的1.0版新能源核酸採樣車，有80多台在上海徐匯、閔行、虹口、浦東新區、長寧區、黃浦區等區域部署。醫護人員完全被保護在車內，雙手穿過車窗玻璃上的兩個洞口進行核酸採樣，「車動人不動」的模式，避免交叉感染。

現在新能源核酸採樣車升級到2.0版，智能機器人採樣員是上海研究院與奇瑞控股集團、節卡機器人合作開發的「SAIRI賽瑞」智能核酸採樣車上，可以代替醫護員，完成核酸採樣整個過程。

▲▼ 上海機器人採樣員即將量產 。（圖／翻攝 法治雲播報）

▲▼ 上海機器人採樣員即將量產 。（圖／翻攝 法治雲播報）

▲上海機器人採樣員一次作業30秒 。（圖／翻攝 法治雲播報）

不少大陸媒體記者親自體驗，首先在智能核酸採樣車窗口完成手機掃碼，確認身份，接著與機器人「採樣員」初次面對面接觸。

根據語音提示的第一句話是「請張嘴」，被採樣者必須脫下口罩、張大嘴巴，機器人的右臂電爪抓起一根棉簽，慢慢地伸向喉嚨，觸碰到咽後壁後，機械臂就開始左三圈、右三圈採集分泌物，旋轉動作十分規律輕柔。

接著機器人手臂把採樣棉棒放入試管折斷，接著旋緊蓋子，放入採樣架上的洞口安置。所有流程雖然緩慢一些，但非常靈活，有如人類雙手操作。流程結束後，機器人工作區域會噴淋式消毒。車內還裝有紫外線燈管，滅除可能存在的病毒。

▲▼ 上海機器人採樣員即將量產 。（圖／翻攝 法治雲播報）

▲智能採樣員能精確抓到咽喉位置，並且靈活儲存採樣體 。（圖／翻攝 法治雲播報）

機器人如何準確、安全完成咽拭子採樣？報導指出，這款機器人裝有視覺和力控傳感器。憑借視覺傳感器，它能識別人臉位置，以及嘴部張開動作是否符合採樣要求，把棉籤伸入，再用內窺視覺系統檢測口腔內環境，識別出扁桃體，引導棉簽采集扁桃體附近的分泌物。

預計不久的將來，搭載採樣機器人的智能核酸采樣車有望投入應用。車內只有駕駛員一人，採樣工作完全交給機器人，僅需30秒左右完成一次無人核酸採樣。由於車內安裝了正壓設備，駕駛員沒穿防護服，也不會有感染風險。車內還將配備核酸檢測設備，實現「採檢一體化」。

其實，上海並不是唯一發明智能核酸採樣地方。早在一個月前，大陸山東咽拭子採樣機器人由煙台清科嘉機器人聯合研究院與清華大學現代機構學與機器人化裝備實驗室聯合研發。每人僅需42秒就能完成「自助式」核酸採樣，而且採樣有效率100%，目前已經量產投入疫情防控工作。

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