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上海搭地鐵需48小時PCR陰性證明　官方提醒：採樣起算，請預留時間

▲搭乘地鐵的民眾在進站之前都要掃場所碼。（圖／記者趙禕攝）

▲上海民眾搭乘地鐵前要掃描場所碼，還要具備48小時PCR陰性證明。（圖／記者趙禕攝）

記者魏有德／綜合報導

隨著上海市完成社會面清零，4條地鐵線路在22日恢復營運，乘客須具備48小時內核酸檢測（PCR）陰性證明及綠碼才可以搭乘。不過，不少乘客欲搭乘地鐵時，碰到核酸陰性證明「過期」的尷尬情況。對此，上海地鐵表示，「核酸陰性證明時間是從採樣時起算的48小時內，並不是報告出具時間，請乘客出行前預估好時間。」

▲今天恢復運行的地鐵主要貫穿上海市中心和浦東新區。（圖／記者趙禕攝）

▲上海首先恢復營運的地鐵線路貫穿市中心和浦東新區。（圖／記者趙禕攝）

上海地鐵透過官方微博指出，規定的「核酸陰性證明時間」是從採樣時起算的「48小時」內，並不是報告出具時間（採樣結束後要過半天或一天後才能得到結果），請乘客出行前預估好時間。

上海地鐵提醒，為避免不必要的麻煩，乘坐地鐵前請事先打開隨申碼，查看核酸陰性證明是否為「48小時」內有效期，建議推算返程時間，留足核酸陰性證明有效期餘量，如超過有效期則不符合乘車規定。

上海地鐵自22日起，有條件逐步恢復運營，先期恢復3號線、6號線、10號線、16號線四條線路，運營時段均為7時至20時，其他線路仍暫停運營。

據了解，3號線連接上海火車站和上海南站，貫穿中心城區，還可換乘10號線；10號線則連接上海虹橋樞紐，貫穿上海的中心城區，可換乘6號線；6號線和16號線則是浦東新區的主要通行線路。

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