台南「班班有冷氣」政策啟動　黃偉哲肯定教育局超前部署領先全國

▲台南「班班有冷氣」政策啟動，圖為崇學國小教室裝設冷氣現況。（圖／台南市政府教育局提供，下同）

地方中心／台南報導

台南市政府教育局積極推動「班班有冷氣」政策，執行經費30億3,197萬餘元，全市共裝設冷氣18,515台，已如期建置完成，市長黃偉哲在教育局鄭新輝局長陪同下，前往開元國小視察電力改善及冷氣裝設情形，黃偉哲市長肯定教育局超前部署，領先全國。

黃偉哲市長視察包含總電盤、分電盤、能源管理系統、線架、冷氣及水擦粉筆等，肯定教育局及學校行政團隊1年多來的辛勞，台南市超前部署領先全國其他縣市，將教室使用的傳統粉筆全面汰換為水擦粉筆。

▲台南市長黃偉哲參與開元國小－水擦粉筆揭幕儀式。

黃偉哲市長表示，中小學電力系統改善與冷氣裝設是國家的重要施政項目，也是台南市民關切的教育議題，工程如期如質完工，今年夏天師生都能夠有冷氣吹並享受健康、無粉塵的學習環境。

鄭新輝局長表示，因應普通班級全面裝設冷氣後，師生於密閉空間內有吸入粉塵影響健康之疑慮，因此將教室內的傳統粉筆全面汰換為水擦粉筆，提升全市學校教學環境品質，營造優質安全校園。水擦粉筆又稱為水洗粉筆，能溶於水，傳統粉筆的粉塵經人體吸入後易造成呼吸道疾病，沾黏於皮膚上易容易造成過敏，水擦粉筆無粉塵且無論黑板乾、濕均能書寫，以抹布沾濕擰乾後擦拭即可清除書寫筆跡，便於師生使用。

崇學國小洪榮進校長表示，特別感謝市府及教育局對學校教學環境的重視，崇學國小共計安裝200台冷氣機，安裝啟用以來，老師、學生及家長都十分滿意，認為提供有冷氣的舒適學習環境，可讓學童比較不會因氣溫炎熱而燥動，更能專心學習。

洪榮進校長指出，以前沒有冷氣機時，每到盛夏天氣十分炎熱，教室雖有電風扇，但還是暑氣難消，尤其是頂樓的教室，以前沒有隔熱設施，在太陽直曬下，室溫更高，但這次校方也有申請太陽能光電系統建置，除可種電生產「綠能」外，也能有效阻隔頂樓的日曬高溫，對於頂樓教室冷氣的效能，也很有助益。

▲台南「班班有冷氣」政策啟動，圖為崇學國小打擊場裝設太陽光電系統空拍。

洪榮進校長說，以崇學國小1年太陽能光電綠能約可產生200萬度電，而冷氣機以1天吹7小時來看，1年約用電40萬度，而冷氣機在每年5、6、9、10月份（7、8月是暑假）使用的電費均由教育部補助，連日後冷氣機的維護費教育部也有補助，所以「班班有冷氣」政策，實在嘉惠師生及家長最佳政策。

教育局進一步說明台南市「班班有冷氣」推動成果如下：一、電力改善及冷氣裝設：台南市共裝設冷氣18515台，已如期建置完成；二、設置能源管理整合系統（EMS）：包含計費儲值、用電管理、即時資訊、用電查詢、統計報表、系統管理及資訊安全等功能，以利學校管理用電，降低能源消耗；三、全市採用水擦粉筆：因應師生於密閉空間內上課有吸入粉塵影響健康之疑慮，台南市超前部署領先全國其他縣市，編列市預算800萬元，將教室使用的粉筆全面汰換為水擦粉筆，已於2022年3月底配送至各校，讓師生今年夏天都能夠有冷氣吹並享受健康、無粉塵的學習環境； 四、推動植樹計畫：台南市於2020年度起陸續推動植樹計畫增加校園綠覆率，2020及2021年度合計新植3000棵喬木，預估1年減碳量可達3.6公噸，亦能培養學生愛樹、護樹的生命教育理念； 五、推動太陽光電：1、台南市已完成115MW設置容量之太陽光電發包（包含光電球場計90校、光電車棚48座），目前已完工9校光電球場及7座光電車棚。2、已設置完成學校計213校，設置容量34.35MW。3、全數光電設置完成後總發電量達1.5億度，減碳達8.1萬公噸，可供近4.55萬戶1年家庭用電量，每年回饋金更逾7000萬元，可供學校每年適時改善學校設施設備，挹注校務基金，推動能源教育，嘉惠在地學子。

▲台南「班班有冷氣」政策啟動，圖為開元國小電力改善新設線架。

台南市政府教育局強調，將持續協助學校充實各校教學設施、設備，透過豐富學生的學習資源，提升學習的興趣，進而適才適性的均衡發展，讓學生得以翱翔人生。

▲台南市長黃偉哲在教育局鄭新輝局長陪同下，前往開元國小視察能源管理系統即時資訊看板情形，並勉勵學童在舒適環境下，快樂用心學習。



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