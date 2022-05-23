積極推動智慧農業　黃偉哲：台南首次運用智慧無人機用非化學農藥防治荔枝椿象

▲台南區農業改良場、東山區農會與台南市農業局首次合作，於東山區示範，運用智慧化無人機施用「皂鹽」防治荔枝椿象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南區農業改良場、東山區農會與台南市農業局首次合作，於東山區示範運用智慧化無人機施用「皂鹽」（非化學農藥）防治荔枝椿象，相較於傳統噴藥方式，更具省工、省時及減少化學農藥使用量的效果，有效降低荔枝椿象的密度，積極推動智慧畏農業的市長黃偉哲表示，將密切與學術界合作，2023年再擴大辦理。

荔枝椿象為近年危害荔枝、龍眼產業之主要害蟲，影響產量與品質外，受驚擾時會噴出腐蝕性臭液，接觸人體皮膚或眼睛會造成灼傷。農業局長李建裕表示，2022年台南市荔枝椿象防治以化學農藥、非化學農藥及生物防治三大面向進行，化學農藥防治規模達2192公頃，東山區為重點防治區域即佔1000頃。生物防治8公頃，主要在有機（友善）果園施放雌性平腹小蜂，藉其產卵寄生在荔枝椿象的卵內避免幼蟲孵化減少族群密度。

台南市首次於東山區以無人機施用「皂鹽」2公頃，屬非化學農藥的防治方式，適用於4-5月間，剛孵化的若蟲在嫩梢及結果穗上取食時進行噴灑，藥液容易接觸到蟲體，隔週連續施用3次有效降低荔枝椿象的密度，與傳統背負式噴藥相比，減少用水量，節省時間及人力。

成功大學航空太空工程學系黃悅民教授、成功大學工程科學系賴維祥教授、雲林科技大學電機工程學系陳靜茹助理教授等，均在場示範「無人機辨識荔枝椿象」、「無人機三合一搖控器及幫浦流量控制功能之開發」、「無人機建模及噴藥路徑優化農噴路徑」等多項新技術，提高無人機效能期未來廣泛應用於農噴技術，達到智慧農業的效能。