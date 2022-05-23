　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

親頒台語文化班結業獎狀　黃偉哲肯定黃良成傳承本土語言不遺餘力

▲台南市東區台語文化班第二期23日結業，市長黃偉哲特別到場頒贈獎狀、獎品給每位學員，並感謝授課的台語老師黃良成校長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區台語文化班第二期23日結業，市長黃偉哲特別到場頒贈獎狀、獎品給每位學員，並感謝授課的台語老師黃良成校長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區台語文化班第二期23日結業，市長黃偉哲特別到場頒贈獎狀、獎品給每位學員，感謝大家勤學不倦，讓台語文化深耕社區，更與學員一起朗讀台語。

▲台南市東區台語文化班第二期23日結業，市長黃偉哲特別到場頒贈獎狀、獎品給每位學員，並感謝授課的台語老師黃良成校長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

授課的台語老師─黃良成校長，更榮獲「2022年推展本土語言傑出貢獻獎」，他並向黃偉哲市長獻獎，象徵全台南市共同榮耀，也期許閩南語能在台南持續推展，保留傳承母語及民俗文化。

市長黃偉哲感謝各區區長、里長等，協助招生及場地事宜，也感謝黃良成校長退而不休，孜孜不倦推展本土語言，他很開心能夠與大家分享榮耀與成就，期許黃校長持續作為閩南語推廣的帶領者，市府政策也會盡力配合，讓閩南語的教學持續深耕府城。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市東區台語文化班第二期23日結業，市長黃偉哲特別到場頒贈獎狀、獎品給每位學員，並感謝授課的台語老師黃良成校長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

退休校長黃良成，從小熟悉的事物都是以閩南語所述，自然熱愛閩南語文化，過去擔任瑞峰國小校長之際，因偏鄉不易聘請本土語言師資，因緣際會下實踐「校長兼摃鐘」這句俗語，由他自己做起，投入本土母語的教學。2013年參加教育部閩南語語言能力認證，一舉取得專業級認證，他也鼓勵學員報考，2021年台語文化班團報認證即達108位，今年團報人數更高達165位。

因閩南語文字的讀寫不在學校正規教學範圍，即使是閩南語聽說流利的阿公阿嬤，都可能在閩南語認證的筆試中拿0分，會聽會說但對文字形音一知半解，為讓更多人知悉閩南語的形音義之美，黃良成校長在2017年退休後投身公益，邁向推廣「台語文化班」之路，其不遺餘力的推廣，更榮獲教育部2022年推展本土語言傑出貢獻獎。

▲台南市東區台語文化班第二期23日結業，市長黃偉哲特別到場頒贈獎狀、獎品給每位學員，並感謝授課的台語老師黃良成校長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃良成自居住的新化區周五班開始，至今累積善化區周四班、安南區周三班、永康區周二班、東區周一班等，其中東區周一班於2021年10月25日開班，今日辦理第二期結業，學員計有70逾位，第三期隨即招生中；目前新化區已進入第16期、善化區第15期、安定區第13期結業後併入安南區、永康區第8期也都進行上課中，歡迎大家踴躍報名，一起來講台語。

►「7葉片」風扇讓夏天超涼快又省電

ET快訊
象魔力遭影射抹油　兄弟球團緊急回應
啦啦隊正妹太會扭爆紅　「銷魂S曲線」本尊IG神到了
蚊子最愛4種人！三招止癢「別再劃十字」
女星「深夜一身紅」外出詭異飄移　陸網一看嚇壞
王鴻薇拿「Netflix哏圖」酸台灣　被美排除IPEF：不知
蔡阿嘎租下161坪超大工作室　「月花13萬」規劃曝光
獨／女友慘輸「五姑娘」超傷心　醫護教她開腿「極樂助射」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

班上改梅花座就大激動！亞斯兒堅持不進教室　心理師教溝通關鍵

親頒台語文化班結業獎狀　黃偉哲肯定黃良成傳承本土語言不遺餘力

中間消失33年！爸爸突打1通電話「要求養育」　她決定法院見

男友找外約妹「花1萬5包夜」　正妹女友怒噴出軌！律師1句話酸爆

學生染疫首破14萬「單日+9402例」！　全台暴增至5801校停課

神意難測！白沙屯媽路過西螺果菜市場　「搖晃5分鐘」駐駕廣福宮

驗孕見2條線！男友怕爆「禁慾3年」　她崩潰：忍不住了

台中新增5死！2男無呼吸心跳送醫採檢確診　中重症再增5人

印度會員投訴遭好市多員工「種族歧視」　賣場回應：已致歉

知名開業醫染疫！服抗病毒藥物2天現副作用　一招解決方式曝

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

班上改梅花座就大激動！亞斯兒堅持不進教室　心理師教溝通關鍵

親頒台語文化班結業獎狀　黃偉哲肯定黃良成傳承本土語言不遺餘力

中間消失33年！爸爸突打1通電話「要求養育」　她決定法院見

男友找外約妹「花1萬5包夜」　正妹女友怒噴出軌！律師1句話酸爆

學生染疫首破14萬「單日+9402例」！　全台暴增至5801校停課

神意難測！白沙屯媽路過西螺果菜市場　「搖晃5分鐘」駐駕廣福宮

驗孕見2條線！男友怕爆「禁慾3年」　她崩潰：忍不住了

台中新增5死！2男無呼吸心跳送醫採檢確診　中重症再增5人

印度會員投訴遭好市多員工「種族歧視」　賣場回應：已致歉

知名開業醫染疫！服抗病毒藥物2天現副作用　一招解決方式曝

快訊／澎湖女遊客「坐船看花火節」！突心臟不適昏迷　搶救後仍亡

馬化騰轉文「沒人關心經濟」　大陸網友爆量搜尋

象魔力遭媒體影射抹油　兄弟球團嚴正駁斥：請提出相關說明

90萬有找！雪佛蘭「電動跨界SUV」明年秋天發表　對手鎖定Model Y

南韓啦啦隊正妹熱舞片爆紅！「甜美臉蛋＋銷魂S曲線」本尊IG神到了

少女時代秀英、鄭敬淏穩交10年　同遊LA互揭「情侶視角」閃翻❤

溫網今年不給積分　世界第6女將：很多人顯然都很失望

大專體總會長正式交接　原團隊留任延續業務推動

王鴻薇拿「Netflix哏圖」酸台灣　被美排除IPEF：不知會不會被出征

班上改梅花座就大激動！亞斯兒堅持不進教室　心理師教溝通關鍵

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

生活熱門新聞

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

1歲幼童「在家午睡叫不醒」　送醫急救才確診

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

梅雨鋒面逼近中！4縣市大雨特報

好市多神物變雷品　對比圖曝！會員怒：還漲價

近10萬人送PCR未驗？陳時中解釋了

午後大雨熱區曝！明起梅雨炸4天

更多熱門

相關新聞

台南市公版直播教學首日黃偉哲訪視

台南市公版直播教學首日黃偉哲訪視

因應疫情台南自23日起暫停實體授課一週，改為線上教學，為提供親師生多元線上學習選擇、減輕教師線上教學負擔，針對資訊設備使用較不熟悉的國小一至四年級學生，規劃去年頗受好評的公版直播教學，每天有26門課，52位專業又熱情百分百專家教師進行生動活潑直播教學，讓全台各縣市親師生都可以上線收看。

台南運用無人機非化學農藥防治荔枝椿象

台南運用無人機非化學農藥防治荔枝椿象

佛光山南台別院三皈五戒典禮

佛光山南台別院三皈五戒典禮

黃偉哲財產增加141萬元　林右昌0元「基隆及圖」入列

黃偉哲財產增加141萬元　林右昌0元「基隆及圖」入列

黃偉哲要讓學生安心應考

黃偉哲要讓學生安心應考

關鍵字：

台語文化班結業獎狀黃偉哲黃良成本土語言

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

政府再發六倍券？經長這樣回應

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

更多

最夯影音

更多
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面