親頒台語文化班結業獎狀　黃偉哲肯定黃良成傳承本土語言不遺餘力

▲台南市東區台語文化班第二期23日結業，市長黃偉哲特別到場頒贈獎狀、獎品給每位學員，並感謝授課的台語老師黃良成校長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市東區台語文化班第二期23日結業，市長黃偉哲特別到場頒贈獎狀、獎品給每位學員，感謝大家勤學不倦，讓台語文化深耕社區，更與學員一起朗讀台語。

授課的台語老師─黃良成校長，更榮獲「2022年推展本土語言傑出貢獻獎」，他並向黃偉哲市長獻獎，象徵全台南市共同榮耀，也期許閩南語能在台南持續推展，保留傳承母語及民俗文化。



市長黃偉哲感謝各區區長、里長等，協助招生及場地事宜，也感謝黃良成校長退而不休，孜孜不倦推展本土語言，他很開心能夠與大家分享榮耀與成就，期許黃校長持續作為閩南語推廣的帶領者，市府政策也會盡力配合，讓閩南語的教學持續深耕府城。

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退休校長黃良成，從小熟悉的事物都是以閩南語所述，自然熱愛閩南語文化，過去擔任瑞峰國小校長之際，因偏鄉不易聘請本土語言師資，因緣際會下實踐「校長兼摃鐘」這句俗語，由他自己做起，投入本土母語的教學。2013年參加教育部閩南語語言能力認證，一舉取得專業級認證，他也鼓勵學員報考，2021年台語文化班團報認證即達108位，今年團報人數更高達165位。



因閩南語文字的讀寫不在學校正規教學範圍，即使是閩南語聽說流利的阿公阿嬤，都可能在閩南語認證的筆試中拿0分，會聽會說但對文字形音一知半解，為讓更多人知悉閩南語的形音義之美，黃良成校長在2017年退休後投身公益，邁向推廣「台語文化班」之路，其不遺餘力的推廣，更榮獲教育部2022年推展本土語言傑出貢獻獎。





黃良成自居住的新化區周五班開始，至今累積善化區周四班、安南區周三班、永康區周二班、東區周一班等，其中東區周一班於2021年10月25日開班，今日辦理第二期結業，學員計有70逾位，第三期隨即招生中；目前新化區已進入第16期、善化區第15期、安定區第13期結業後併入安南區、永康區第8期也都進行上課中，歡迎大家踴躍報名，一起來講台語。