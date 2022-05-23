　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南+4495！兒童BNT預約23日登場　黃偉哲急喊：人人打得到

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲23日公布新增4495名COVID-19本土確診病例，統計至22日，今年累計確診個案53509人，其中23854人已解除隔離，29655人尚在隔離中，黃偉哲市長強調兒童BNT疫苗預約23日登場，33000劑，人人打得到，不用心急擔心。

▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲市長，民眾只要有意願接種疫苗，幫孩子接種疫苗的家長，都會有疫苗讓你打，所以請放心，只是早一天、早二天，因為每一天每一天的診所跟醫院它服務的數量都會有固定的，沒有辦法，就是一個診所它可能一天就只能打1百個或是打80個，超過那個數額就是改成明天，所以不會有預約不到的狀況，請放心。

至於，我們原先已經打了莫德納20778劑，接下來如果還是要打莫德納，還是要打輝瑞都會有，尊重家長的決定，而且市府也密切關注，根據美國FDA食品藥物管理局他們的公告，他們也現在正在準備要通過莫德納的5歲以下的孩子的施打計畫，所以美國已經即將通過莫德納的5歲以下，目前為止，如果美國通過的話，全世界應該是第一個可以給5歲以下兒童施打的疫苗是莫德納，那這個部分就看美國的EUA是怎麼通過的，那我們台灣這邊5歲以下的兒童看要不要開放施打，但是市府密切注意，如果一旦開放施打的話，也會在最早的時間內跟市民朋友報告，那同時也會把相關跟中央的疫苗量能爭取到，市府也可以來為5歲以下的兒童來施打，但是跟市民朋友說清楚，現在還沒有開放，現在目前為止，也沒有任何一支疫苗通過5歲以下兒童的施打，那如果美國通過的話，那市府也當然請中央再來考量台灣是不是也可以通過這個EUA。

▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局蔡玲珊指出，台南市設置2支防疫專線06-3901551及06-2880180提供民眾諮詢防疫相關問題，市民朋友於防疫期間若有就醫後送需求、防疫規定疑問、垃圾清運、學生關懷、獨居長者或身心障礙等弱勢關懷、寵物照顧等問題，可撥打前述2支專線；如果是確診者居家照護期間、正在進行居家隔離、居家檢疫民眾除了透過「臺南共照雲」LINE帳號@794mfoab，也可使用「台南快疫通」LINE帳號@vaccine_tainan線上諮詢。

▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局說，為避免採檢或輕症者於急診等候多時，並造成急診壅塞而影響急重症病人處置時效，台南市13家醫院防疫門診提供PCR採檢、看診、領藥服務，包含成大醫院、奇美醫院、安南醫院、台南市立醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、衛福部臺南醫院、柳營奇美醫院、部南新化分院、衛福部新營醫院、佳里奇美醫院、高雄榮總臺南分院、衛福部胸腔病院，呼籲有PCR採檢、看診等需求之民眾，多加利用防疫門診。

▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，為集中資源讓防疫效能最大化，台南提供快篩供確診者同住家人使用。黃偉哲說，因應疫情變化，與確診者同住家人已完成3劑疫苗接種者可選擇進行0+7天自主防疫等新制，民眾目前最想獲得的防疫物資為「快篩試劑」，因此，台南市依照過去確診者同住家人3+4隔離時發放快篩的標準，加強保護市民安全，從25日開始，防疫包物資將轉換為快篩試劑等防疫際需求物資，提供確診者及其同住家人全面守護。

▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府說明，為集中資源讓防疫效能最大化，市府特別把物資改為民眾需求度更大的快篩試劑，將提供每位確診者一戶5支快篩試劑，因確診者無須快篩試劑，因此其同住的大人1人3支、小孩1人2支來當計算基準，而若同住家人數量超過此標準，則可依實際居隔人數，在確診者於收到確診通知的隔日，請其親友持相關證明文件前往區公所協助領取。

▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，黃偉哲市長已在18日先宣布發放1萬2千劑快篩試劑，提供給全台南20家身心障礙福利機構、117家老人福利機構及79家護理之家等機構工作人員使用，全面強化第一線工作人員的防護措施，並降低機構住民的感染風險。

黃偉哲市長表示，目前「防疫三寶」包括疫苗追加劑、快篩試劑與抗病毒藥物，而除了抗病毒藥物需由中央直接撥補，在催打長輩疫苗追加劑以及提供快篩試劑等防疫作為上，台南皆積極因應，全力提升市民防疫力。

針對有民眾表示，小孩快篩陽性後到醫院採檢，但院方卻表示沒有接獲設置綠色通道的指示，目前台南市有哪些院所有設置婦幼綠色通道？衛生局蔡玲珊專委指出，台南市設置綠色通道的有永康奇美醫院、成大醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、郭綜合醫院，還有市立安南醫院，這6家醫院有婦幼綠色通道，其實要跟市民補充說，其實我們的13家專責醫院都有開放兒童門診，所以大家都說綠色通道的話，其實可以多多利用我們13家的專責醫院。

▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲市長強調，所謂綠色通道就是說，前面很多人在排隊的，只要你是確診孕婦，只要你是幼兒，就可以優先去就診，所以叫做綠色通道，所以剛如果說，個別的民眾反應，不管是在防疫專線裡面反應說自己沒有辦法獲得優先就醫權，市府會去先了解個案。但是如果同樣都是同樣身分，譬如說同樣都是孕婦，同樣都是幼兒，那可能還是有先來後到的順序。

黃偉哲說，那如果除了這6家，成大、奇美、台南新樓、麻豆新樓、郭綜合、安南，這6所醫院有綠色通道之外，其他專責的醫學中心跟區域教學醫院，都有兒童的門診，可以在兒童門診時間來，兒童門診的時間都會公佈在各醫院的網站，公布在衛生局的網站，可以看一下門診的時間，基本上兒童跟孕婦都是優先服務的就診對象。

ET快訊
WHA否決台灣納觀察員！　中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時
高雄確診數超越北市！　陳其邁揭數據打臉：北部快篩陽還沒PCR
確診男開BMW自撞慘了　中市府：最重開罰200萬或吃牢飯
超商首創獨立包廂！　「每小時100」禁違反善良風俗行為
iOS 15.5耗電實測出爐　這款機型續航力變差
連四天下滑「確診地圖曝光」！　陳時中揭2數據給答案
醫師喊「喝高粱可殺菌防疫」　緊急道歉了
快訊／再增40死！　今本土+6萬6247例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門+88「分屬6家庭、4職場群聚」！　部金專責病床空床數曝

基隆+1478！6歲↓幼童增81人確診　2957人居隔183人收治專責病床

桃園3教育機構人員發2劑快篩　5／8後13萬筆居隔單可線上下載

高雄+7266竟超越北市！　陳其邁揭數據打臉：北部快篩陽還沒PCR

【英語多益通】「視訊診療」上路　看新聞學英文

台東+549！校園新增135師生確診　快篩陽即確診今上路

香燈腳情侶約好路過戶政所就結婚　白沙屯媽祖1舉動網驚：太強了

全民適用快篩陽=確診將上路！健保雲端系統增「快篩陽」提示

基隆自購10萬快篩發給這3類人　林右昌：完善規劃、快速領取

雲林+732 ！ 首例6歲男童重症病況曝　台大雲林分院ICU救治中

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

金門+88「分屬6家庭、4職場群聚」！　部金專責病床空床數曝

基隆+1478！6歲↓幼童增81人確診　2957人居隔183人收治專責病床

桃園3教育機構人員發2劑快篩　5／8後13萬筆居隔單可線上下載

高雄+7266竟超越北市！　陳其邁揭數據打臉：北部快篩陽還沒PCR

【英語多益通】「視訊診療」上路　看新聞學英文

台東+549！校園新增135師生確診　快篩陽即確診今上路

香燈腳情侶約好路過戶政所就結婚　白沙屯媽祖1舉動網驚：太強了

全民適用快篩陽=確診將上路！健保雲端系統增「快篩陽」提示

基隆自購10萬快篩發給這3類人　林右昌：完善規劃、快速領取

雲林+732 ！ 首例6歲男童重症病況曝　台大雲林分院ICU救治中

黃珊珊爆：快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型「看診、用藥為主」

金門+88「分屬6家庭、4職場群聚」！　部金專責病床空床數曝

拜登稱願動用武力保衛台灣！陸：不要站在14億中國人民的對立面

中職明星賽網路票選　「小可愛」江坤宇獲11萬票暫居人氣王

海委會公告「7種硨磲貝」列珍稀保育類動物　獵捕宰殺最重罰100萬

孫芸芸撞Jennie同款香奈兒泳衣沒輸　外套不穿好盡顯窈窕曲線

紐時：拜登「願以武力保衛台灣」　震驚在場美國官員

翻覆畫面曝！砂石車疑超載遭攔查　「頭身分離」側倒紅斑馬前

iPhone 13哪款「買來當過渡機」最保值？果粉答案超一致：掉價有限

只是到附近買菜！貓奴背後一陣涼　回頭見「恐怖小眼神」全程監控

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

1歲幼童「在家午睡叫不醒」　送醫急救才確診

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

午後大雨熱區曝！明起梅雨炸4天

好市多神物變雷品　對比圖曝！會員怒：還漲價

虎航5/25開賣冬季機票　798元起

「感謝父母沒逼讀醫學系」　台大電機畢業生致詞萬人狂讚

台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚

更多熱門

相關新聞

台東+549　校園新增135師生確診

台東+549　校園新增135師生確診

台東縣23日新增549名確診者，501名民眾戶籍或居住地分在台東、48名為外縣市醫院通報。累計確診個案7902名、現管居隔者1594名。

基隆自購10萬快篩　林右昌：快速領取

基隆自購10萬快篩　林右昌：快速領取

雲林+732 ！ 首例6歲男童重症病況曝

雲林+732 ！ 首例6歲男童重症病況曝

確診男開BMW外出卻自撞慘了　最重開罰200萬或吃牢飯

確診男開BMW外出卻自撞慘了　最重開罰200萬或吃牢飯

新竹縣+1927 ！3行政區今起快篩陽經評估可判確診

新竹縣+1927 ！3行政區今起快篩陽經評估可判確診

關鍵字：

台灣防疫台南確診兒童BNT疫苗預約

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

政府再發六倍券？經長這樣回應

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面