台南+4495！兒童BNT預約23日登場　黃偉哲急喊：人人打得到

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲23日公布新增4495名COVID-19本土確診病例，統計至22日，今年累計確診個案53509人，其中23854人已解除隔離，29655人尚在隔離中，黃偉哲市長強調兒童BNT疫苗預約23日登場，33000劑，人人打得到，不用心急擔心。

▲黃偉哲市長強調，兒童BNT疫苗預約23日登場，台南配發33000劑，想打疫苗的人，人人打得到，不用過度心急擔心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長，民眾只要有意願接種疫苗，幫孩子接種疫苗的家長，都會有疫苗讓你打，所以請放心，只是早一天、早二天，因為每一天每一天的診所跟醫院它服務的數量都會有固定的，沒有辦法，就是一個診所它可能一天就只能打1百個或是打80個，超過那個數額就是改成明天，所以不會有預約不到的狀況，請放心。

至於，我們原先已經打了莫德納20778劑，接下來如果還是要打莫德納，還是要打輝瑞都會有，尊重家長的決定，而且市府也密切關注，根據美國FDA食品藥物管理局他們的公告，他們也現在正在準備要通過莫德納的5歲以下的孩子的施打計畫，所以美國已經即將通過莫德納的5歲以下，目前為止，如果美國通過的話，全世界應該是第一個可以給5歲以下兒童施打的疫苗是莫德納，那這個部分就看美國的EUA是怎麼通過的，那我們台灣這邊5歲以下的兒童看要不要開放施打，但是市府密切注意，如果一旦開放施打的話，也會在最早的時間內跟市民朋友報告，那同時也會把相關跟中央的疫苗量能爭取到，市府也可以來為5歲以下的兒童來施打，但是跟市民朋友說清楚，現在還沒有開放，現在目前為止，也沒有任何一支疫苗通過5歲以下兒童的施打，那如果美國通過的話，那市府也當然請中央再來考量台灣是不是也可以通過這個EUA。

台南市衛生局蔡玲珊指出，台南市設置2支防疫專線06-3901551及06-2880180提供民眾諮詢防疫相關問題，市民朋友於防疫期間若有就醫後送需求、防疫規定疑問、垃圾清運、學生關懷、獨居長者或身心障礙等弱勢關懷、寵物照顧等問題，可撥打前述2支專線；如果是確診者居家照護期間、正在進行居家隔離、居家檢疫民眾除了透過「臺南共照雲」LINE帳號@794mfoab，也可使用「台南快疫通」LINE帳號@vaccine_tainan線上諮詢。

衛生局說，為避免採檢或輕症者於急診等候多時，並造成急診壅塞而影響急重症病人處置時效，台南市13家醫院防疫門診提供PCR採檢、看診、領藥服務，包含成大醫院、奇美醫院、安南醫院、台南市立醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、衛福部臺南醫院、柳營奇美醫院、部南新化分院、衛福部新營醫院、佳里奇美醫院、高雄榮總臺南分院、衛福部胸腔病院，呼籲有PCR採檢、看診等需求之民眾，多加利用防疫門診。

黃偉哲市長指出，為集中資源讓防疫效能最大化，台南提供快篩供確診者同住家人使用。黃偉哲說，因應疫情變化，與確診者同住家人已完成3劑疫苗接種者可選擇進行0+7天自主防疫等新制，民眾目前最想獲得的防疫物資為「快篩試劑」，因此，台南市依照過去確診者同住家人3+4隔離時發放快篩的標準，加強保護市民安全，從25日開始，防疫包物資將轉換為快篩試劑等防疫際需求物資，提供確診者及其同住家人全面守護。

台南市政府說明，為集中資源讓防疫效能最大化，市府特別把物資改為民眾需求度更大的快篩試劑，將提供每位確診者一戶5支快篩試劑，因確診者無須快篩試劑，因此其同住的大人1人3支、小孩1人2支來當計算基準，而若同住家人數量超過此標準，則可依實際居隔人數，在確診者於收到確診通知的隔日，請其親友持相關證明文件前往區公所協助領取。

衛生局表示，黃偉哲市長已在18日先宣布發放1萬2千劑快篩試劑，提供給全台南20家身心障礙福利機構、117家老人福利機構及79家護理之家等機構工作人員使用，全面強化第一線工作人員的防護措施，並降低機構住民的感染風險。

黃偉哲市長表示，目前「防疫三寶」包括疫苗追加劑、快篩試劑與抗病毒藥物，而除了抗病毒藥物需由中央直接撥補，在催打長輩疫苗追加劑以及提供快篩試劑等防疫作為上，台南皆積極因應，全力提升市民防疫力。

針對有民眾表示，小孩快篩陽性後到醫院採檢，但院方卻表示沒有接獲設置綠色通道的指示，目前台南市有哪些院所有設置婦幼綠色通道？衛生局蔡玲珊專委指出，台南市設置綠色通道的有永康奇美醫院、成大醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、郭綜合醫院，還有市立安南醫院，這6家醫院有婦幼綠色通道，其實要跟市民補充說，其實我們的13家專責醫院都有開放兒童門診，所以大家都說綠色通道的話，其實可以多多利用我們13家的專責醫院。



黃偉哲市長強調，所謂綠色通道就是說，前面很多人在排隊的，只要你是確診孕婦，只要你是幼兒，就可以優先去就診，所以叫做綠色通道，所以剛如果說，個別的民眾反應，不管是在防疫專線裡面反應說自己沒有辦法獲得優先就醫權，市府會去先了解個案。但是如果同樣都是同樣身分，譬如說同樣都是孕婦，同樣都是幼兒，那可能還是有先來後到的順序。

黃偉哲說，那如果除了這6家，成大、奇美、台南新樓、麻豆新樓、郭綜合、安南，這6所醫院有綠色通道之外，其他專責的醫學中心跟區域教學醫院，都有兒童的門診，可以在兒童門診時間來，兒童門診的時間都會公佈在各醫院的網站，公布在衛生局的網站，可以看一下門診的時間，基本上兒童跟孕婦都是優先服務的就診對象。