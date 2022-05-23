台南實施遠距教學首日國中小共3879生到校安置　有13校維持實體課程

▲台南實施遠距教學首日，國中小共3879生到校安置，有13校仍維持實體課程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



預估近期為疫情發展高峰，為強化校園防疫及阻斷可能傳播鏈，台南市政府宣布台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，自5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學，並推出國小1至4年級線上公版直播教學課程，經過各校積極整備，線上教學首日運作良好，如實如質進行各項教學活動。



教育局鄭新輝局長表示，考量台南市各區域疫情發展情況不一，所以保留各校評估是否維持實體課程的權宜措施，各校所在區域若未受疫情影響，得經防疫專責小組決議，維持現行實體授課方式，並落實相關防疫作為。



此外，家長如無法在家照顧或其他原因，學校須提供其子女到校學習之基本照顧服務。經調查台南市各國中小學回報統計，23日到校安置的學生總計3879人（國小3649人、國中230人），到校學生比率約3％，並有13所國小維持實體授課。



鄭新輝局長表示，教育局與學校除了提供完整線上學習資源外，針對家中無平板和無線網路的學生，只要有需求，學校就會提供借用，以確保學生線上學習能順利進行。若學生家長無法請假在家照顧或其他原因，而有到校學習及照顧需求者，也會由學校提供包括學習場地安排及午餐供應等基本照顧服務，對部分弱勢學生在家線上學習也會持續提供午餐補助。