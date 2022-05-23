台南市公版直播教學首日　黃偉哲訪視外師全英課程精彩教學

▲台南市公版直播教學首日，市長黃偉哲訪視外師全英課程精彩教學，可幫助孩子學好英語、培育學生英語自學能力參考。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應疫情台南自23日起暫停實體授課一週，改為線上教學，為提供親師生多元線上學習選擇、減輕教師線上教學負擔，針對資訊設備使用較不熟悉的國小一至四年級學生，規劃去年頗受好評的公版直播教學，每天有26門課，52位專業又熱情百分百專家教師進行生動活潑直播教學，讓全台各縣市親師生都可以上線收看。

教育局指出，中低年級的國語文包含3個教科書版本，低年級特別安排一節硬筆字，指導學生寫出正確又漂亮的字；此外，也規劃全英語主題式課程，由生動活潑的外師進行教學。黃偉哲市長23日開播第一天就前往西門實小現場，為直播教學的中、外師團隊加油打氣，欣賞已定居南市20年的外師Dan，結合學生最喜愛的日本動漫，帶來生動有趣的全英語主題式教學。

黃偉哲市長表示，去年「公版直播教學」課程陪伴全國學童度過「停課不停學」的時光，他全程參與，170多位專家教師無私的奉獻令人感動，為因應國內疫情發展、降低群聚，台南市及許多縣市高中以下學校23日起停課一週。雖然台南市各年級老師都已熟悉遠距教學能力，也可以依自己預定進度進行線上教學，但教育局仍針對線上教學設備操作較不熟悉的國小一至四年級學生，規劃公版直播教學課程，希望提供各縣市該年級親師生另類的選擇，教師可安排學生觀看並從旁指導，減輕教師負擔，直播教學後的影片也會存放教育局的「線上自主學習平台」，讓學生課後能持續溫故知新。

教育局鄭新輝局長表示，台南市專家老師的教學功力，受全國家長及教師肯定，今年雖只提供國小一至四年級學生公版直播教學課程，但每天也有26門課，50多位教師參與，每門課的設計都還有許多幕後協助的老師一起備課，直播現場需主播學校協助場地支援、直播過程也需教育局資訊中心控管流量。西門實小中、外師教學團隊再次扛起全英課程直播的重擔，一天之內就推出英語口說樂學展能的主題式課程，內容包含：動物大奇觀、異國美食、童話故事、緊急應變技巧、健康的自己等。透過西門實小豐富的線上直播教學經驗，可提供親師如何幫助孩子學好英語、培育學生英語自學能力參考。

去年國小英語輔導團連續線上直播31日，計有186場，呂翠鈴校長領導的西門實小團隊就包辦85場，今年課程更進化，包含美食廚房、歌曲律動、自然實驗及手作藝術等。美籍教師Dan定居台南20年，深愛這個城市，首播當日即登場深感榮幸，看到黃偉哲市長出現在教學現場，Dan大為驚喜，隨即跟黃偉哲市長請教美食口袋名單，現學現賣，兩人也用英語對話，黃偉哲市長以”Life can be hard. Keep going and don’t give up.”的句子，結合日本有名動漫內容，期許學生不畏疫情困難，永不放棄，是當日課程的最大彩蛋。本週5天的公版直播教學課程連結，教育局資訊中心已建置完成，歡迎親師生至台南市教育局線上自主學習網點閱觀賞https://hlearning.tn.edu.tw/。