教育界奧斯卡獎公布　南市幼兒園及國小6所學校全數入圍教育部教學卓越獎

▲臺南市長黃偉哲，特別召見6位獲得教育部「教學卓越獎」的國小、幼兒園校長，當場恭喜勉勵校長們的努力與卓越表現，並與校長合影。（圖／臺南市政府教育局提供，以下同）

地方中心／臺南報導

有教育界奧斯卡金像獎之稱的教育部「教學卓越獎」，10月27日公布國小入圍名單，連同日前公布的幼兒園名單，臺南市6所參賽的幼兒園及國小全部入圍，臺南市長黃偉哲對6所學校能全數入圍教育部「教學卓越獎」甚感欣喜，顯示臺南市的教育深獲肯定。

臺南市長黃偉哲指出，臺南市除了教學外，體育方面臺南市在2年一次的全運會，比上一次增加23面金、銀、銅牌，加上臺南市防疫期間「停課不停學」線上教學部分，讓全國所有的家長、老師都非常肯定賞，他覺得臺南市6所國小、幼兒園全部入圍教育部「教學卓越獎」，這「全壘打」的優異成績，可說是從過去以來延續接棒的成果；還有臺南孔廟「全臺首學」匾及臺南神學院是全臺第一所大學，臺南深耕教育，這是歷任市長接續努力之下的教育成果。

黃偉哲市長說，這次3所幼兒園和3所小學，11月19日就要接受金質獎、或銀質獎的頒獎表揚，市府會珍惜這個成就，來作為接續的目標，讓全市的國中、國小、幼兒園的教學作為仿效的對象，作為標竿學校，讓所有的學校教學、教育全面提升，這才是臺南市這些學校入圍，甚至接下來得獎的目的與意義，這些學校就像選模範生一樣，讓所有學校都有學習努力的對象。

黃偉哲市長說，臺南市以文化立都，臺南市的人口並不夠多，但憑著豐富的歷史文化與深厚文化底蘊，獲得中央的肯定，讓臺南市在第一波升格五都之一，而後桃園市的升格才成為六都。黃偉哲說，臺南市入圍學校都是透過學校的課程介紹，加上創新的新思維，讓學生重新認識在地產業或物產，認識在地文化，因而獲得評審委員的青睞肯定，他認為臺南是文化古都，會持續對在地文化及產業、物產等等，由學校透過教育的方式，讓同學去發現、去認識，這是一個非常好的知識傳承。

黃偉哲指出，許多人在幼兒園時就給小孩子學習英、數或心算等等競賽性質的科目，著重在智育的學習，個人表示尊重，但這部分應非教育的本質，教育應是「全人教育」，臺南市會在現有文化與教育的深耕奠基下繼續努力，讓臺南市的教育發光發熱。

黃偉哲市長強調，他除感謝入圍學校有這麼好的成績外，接下來我們很多學校會朝這些學校的優異表現而努力學習，教育局也會研議一套獎勵制度，希望各個學校都能朝這個方向去努力，期待大家都有很好的表現。

黃偉哲市長特別召見新東國小校長林秋美、仙草實驗小學校長李志軒、官田國小校長王全興、文和實驗小學附設幼兒園校長葉亮宏、正新國民小學附設幼兒園校長余孟和、大內國民小學附設幼兒園校長李英昭等6位獲得教育部「教學卓越獎」的國小、幼兒園校長，當場恭喜勉勵校長們的努力與卓越表現。

教育局指出，包括關廟區文和實小附幼、新化區正新國小附幼、大內區大內國小附幼、後壁區新東國小、白河區仙草國小、官田區官田國小，入圍學校將參加11月19日國立中正大學舉辦的頒獎典禮，現場將直接公布金質、銀質獎。入圍教學團隊皆各有特色，並深獲評審肯定。

教育局表示，教育部「教學卓越獎」，入圍即是得獎，臺南市6所入圍學校，當（19）日就會公布那些學校獲得「金質獎」，那些學校獲得「銀質獎」，金質獎團隊可獲得60萬元獎金、銀質獎可獲得30萬元獎金。

教育局長鄭新輝表示，教育部教學卓越獎，鼓勵教師專業成長、團隊合作、創新教學及適性輔導，是臺灣優質教學典範的象徵；為了讓更多學校結合在地發展特色，每年組成專責培訓團隊，提供定期諮詢與追蹤輔導。這次受疫情關係，參賽團隊改以線上方式報告，參賽團隊努力適應新型態報告模式，教育局積極協助讓團隊無後顧之憂，未來將持續努力，讓校校都邁向卓越。

教育局指出，這次入圍的學校，校校課程兼具特色與創新。後壁區新東國小從在地出發，全校6個班級、12位老師、89個學生，以社區資源發展學校特色，打造一套順天適地應人的稻米課程，校長林秋美說，新東的孩子，踩在爛泥不怕髒，插秧施菌肥不怕苦，頂著烈陽曬稻穀不怕熱，有著農人的吃苦耐勞與恆毅力。新東從來不會拒絕任何孩子，學校成就每一個孩子，讓他們都成為感恩惜福的環境永續實踐家！

官田區官田國小以「玩翻食農首學」，串起在地特色亮點，強化食農課程系統性與生活情境緊密連結，搭配國際和科技課程雙軸線，扎根食農素養，實踐課程教學卓越永續發展。校長王全興表示，官田國小團隊秉持以學定教，要讓孩子記得菱角的滋味是媽媽的味道，幸福農場的實作是母校銘印的能力，建立食農課程教學模組，讓孩子從課堂知識與實作活動培養「食農素養」。

白河區仙草國小透過媒體識讀課程了解影音素材的構成元素，並善用媒體素材進行校本課程的影音創作，發展出全臺獨一無二的導演素養課程。校長李志軒指出，透過學生的眼睛、聲音記錄下關子嶺有意義的人事地景物，用媒體創作體現土地的熱愛與愛鄉的情懷。期盼每一位孩子都是地方創生的小小種子，是關子嶺的這塊土地激發教師的教學創意，孕育學童們的學習歷程，滋養彼此成長的養分。

關廟區文和實小附幼位於關廟區南端，周遭環境多竹林，自日據時代開始即有以在地「長枝竹」形成竹編產業聞名。校長葉亮宏表示，教師以幼兒生活經驗，結合在地生態及文化資源，透過以親師生同為學習體，銀幼共融共學，除了搭起代間文化傳承與關懷情感，在教師規劃探究取向的學習區環境及幼兒動手體驗的過程，將竹的樸素懷舊結合幼兒想像創意，讓關廟的竹共創文化美感、「以竹代塑」的遊感樂學課程。

新化區正新國小附幼位於新化老街附近，從老街美食出發，透過孩子的眼睛，認識老街的美食、建築、故事。利用在地資源「瓜瓜園」種植地瓜，與泰香餅舖店家互動研製創新口味的水果餅，進而孩子用相機、畫筆記錄下老街的建築特色，對仿巴洛克建築更加認識，舉辦建築展、攝影展，從中提昇了孩子的美感素養。

大內區大內國小附幼以酪梨為主題，外表樸實的酪梨，內在豐富，卻有著無可取代的幸福感。課程中紀錄著大內附幼孩子們探究酪梨的歷程，孩子就像酪梨一樣，生長於樸實的鄉村，有著最樸實的樣貌。從課程實踐中，將幸福的感受，傳遞給幸福圈的每一個人。

▲臺南市長黃偉哲，對臺南市6所學校都全數入圍教育部「教學卓越獎」甚感欣喜，顯示臺南市的教育深獲肯定。

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