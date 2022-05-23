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基隆自購10萬快篩發給這3類人　林右昌：完善規劃、快速領取

▲基隆購10萬快篩！關心發放作業 林右昌：完善規劃、快速領取。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌關心發放作業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌20日宣布提供市府自行購買10萬份快篩試劑，給設籍基隆孕婦及0至12歲的孩子，今（23日）上午與民政處長王榆森前往安樂區了解發放情形，現場領到快篩試劑的家長都非常開心，對於林市長與市府團隊關心幼兒及孕婦健康給予高度肯定；0至12歲配發3劑、新生兒與懷孕媽媽則配發5劑。

林右昌今天上午前往安樂區戶政事務所了解發放作業是否順暢，及慰問戶所同仁，現場領到快篩試劑的家長都非常開心，並且感謝林市長及所率領的市府團隊，對於孩童、新生兒及孕婦健康的關心。

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▲基隆購10萬快篩！關心發放作業 林右昌：完善規劃、快速領取。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌表示，由於戶政事務所同仁事先已做好規劃，提前把快篩試劑清點、分裝，領取動線也與其他申辦業務區分開來，不影響辦理一般業務的民眾，也讓到場的市民能快速領取快篩試劑，他除了對同仁的用心表示嘉許，也呼籲家中有幼兒的民眾把握時間儘速來領取，確保及監測家人的健康情形。

國內疫情嚴峻，林右昌要求市府積極向中央爭取公費快篩試劑，也透過各種管道積極向廠商洽詢，好不容易才突破萬難，購得10萬劑快篩試劑。考量12歲以下的孩童絕大多數還沒打疫苗，因此決定將寶貴資源優先提供分配給0至12歲孩童、新生兒以及懷孕媽媽使用。

▲基隆購10萬快篩！關心發放作業 林右昌：完善規劃、快速領取。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市府自20日起，已將快篩試劑發給各個公私立小學的7到12歲的學童，至於領有媽媽手冊的懷孕婦女及新生兒，以及0到7歲的幼兒家長，自5月23日到31日，可以憑媽媽手冊、新生兒出生證明以及戶口名簿，到全市各區戶政事務所領取。

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