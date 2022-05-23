雲林+732 ！ 首例6歲男童重症病況曝　台大雲林分院ICU救治中

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（23）日新增732例本土確診個案，分別為斗六134例，虎尾85例，北港64例，麥寮55例，斗南51例，西螺47例，古坑45例，莿桐34例，元長31例，土庫27例，口湖26例，林內22例，崙背20例，水林19例，四湖18例，二崙14例，台西13例，大埤12例，東勢9例，褒忠6例個案分佈20鄉鎮。新增一名6歲兒童中重症，目前於加護病房救治中。

衛生局長曾春美說明，今日新增兒童重症案例，虎尾若瑟醫院5月21日收到一名6歲男童確診個案，男童有持續性癲癇及休克狀況，該院立即啟動六星共照遠距醫療由台大兒科重症醫療團隊聯合診療後整被完畢，男童5月22日送進台大雲林分院隔離加護病房，由重症醫療團隊照顧，較擔心的是目前國內案例不多，恐怕會是猛爆性腦炎，正由團隊全力照護救治，目前強況雖穩定但但病程仍需觀察。

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▲雲林縣今日新增1名重症案例，中重症個案含死亡累計共8例，其餘為無症狀和輕症個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日732例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-93歲，無症狀358人、輕症374人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1283人、確診者居家照護在管中有4523人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/22已完成接種共9008人， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣衛生局說明，自1月1日統計至今，本土累計確診數共12507例，今日新增1名重症案例，中重症個案含死亡累計共8例，其餘為無症狀和輕症個案。綜觀今年本土個案中，其中比例最多的年齡區間為 20-29 歲共1983人，佔比約為15.9％；次多為30-39歲共1919人，佔比約為15.3％；另65歲以上長者共1467人，占比約為11.7％。

▲雲林縣本土確診個案今日＋732例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對鄉親關心COVID-19 兒童確診者照護，臺大醫院雲林分院與若瑟醫院建立兒科COVID-19 綠色通道服務，提供兒童專用候診分流動線、由兒科專科醫師看(會)診、並提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。

因應兒科醫療資源不足，衛生局媒合 6 家責任醫院共同推出兒科COVID KIDs-NET-六星共照服務，包括「建立急重症兒科遠距會診機制」及「加強兒科病患分流收治」，由兒科量能較充足的臺大醫院雲林分院提供友院COVID 兒科遠距照會，減少輕症轉診，強化重症轉院，透由遠距會診評估，避免著急的家長奔波。

▲呼籲家長，確診兒童如有以上症狀務必立即就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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