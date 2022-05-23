新竹縣+1927 ！　「3行政區」今起快篩陽性經評估可判確診

▲新竹縣今新增1927例本土。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

中央今(23日)公布新竹縣新增1927例新冠肺炎本土確診案例，分別為985位男性和942位女性，年齡0-94歲，12歲以下249人，65歲以上137人，多數集中18-64歲青壯年，約佔75%。無症狀者有1900人，約佔98%。新竹縣配合中央今(23)日起新增居住於尖石鄉、五峰鄉及關西鎮民眾，快篩陽性即可經醫師評估為確診。

1927例確診者地區分布為竹北市573例、竹東鎮330例、湖口鄉528例、新豐鄉198例、新埔鎮70例、關西鎮62例、芎林鄉40例、橫山鄉43例、寶山鄉28例、北埔鄉10例、峨眉鄉4例、尖石鄉27例、五峰鄉14例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離1330人、居家照護18576人。

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竹縣衛生局說明，配合中央公告，新竹縣今天起新增居住於尖石鄉、五峰鄉和關西鎮這3個行政區的民眾，快篩陽性及可經醫師評估為確診，呼籲這3個鄉鎮的鄉親若快篩陽請利用通訊診療請醫師評估，只要醫病雙方達成陽性共識，即可由醫師判定並通報為確診個案，若不是居住在尖石、五峰、關西的鄉親就不適用。

衛生局提醒，鄉親快篩陽性經診所醫師評估確認為陽性之後，醫師即會在24小時內進行法定傳染病通報至中央，系統獲報後才會發送通知簡訊，民眾收到通知簡訊時，再依簡訊提供的連結進行自主回報，一旦完成自主回報，只要手機資料正確無誤，就會收到確診隔離通知書，但由於系統處理資料需要時間，請民眾耐心等候。等候時請做好居隔防疫措施，若出現症狀和不適，可透過視訊診療看診。

對於居家照護確診者的關懷，新竹縣合作院所在「初次風險評估」和「每次電話關懷」時，若民眾有持續發燒，使用藥物後仍未緩解，或喉嚨痛、流鼻水、胸悶、腹瀉等症狀，或依醫療專業判斷個案狀況需看診給藥，都會即時協助安排或轉介通訊診療，請確診民眾安心。