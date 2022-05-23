快訊／台中+7140！某醫院身心科病房爆群聚　48病患4醫護確診

▲台中傳出某家醫院身心科病房爆大規模群聚，有48名病患、4醫護確診，衛生局長曾梓展也證實此事。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

全國今(23)日本土確診新增6萬6247例，台中市本土個案新增7140例。台中傳出一家醫院身心科65名病患中有48人確診，另外也有4名護理師染疫。另外，台中市衛生局長曾梓展在記者會上表示，20日接獲通報，該院有多名病患出現發燒以及呼吸道等症狀，148人PCR採檢後有52人出現陽性確診，目前也已投藥治療。

曾梓展指出，該院精神科有65名病患，另外有83名醫護，全部加起來共計148人，20日傳出有病患發燒、呼吸道症狀，懷疑有群聚狀況，採檢後有48名病患、4名護理師確診，院方急忙環境消毒、人員分流並通報衛生局，也由醫師評估開立抗病毒藥物，衛生局也積極監測中。

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▲今日確診新增個案數雖比昨天少，但台中市長仍提醒大家不要掉以輕心。（圖／記者游瓊華翻攝）



市長盧秀燕今日於防疫線上記者會表示，全國案例數比昨日少許多，可能是假日效應的原因，所以整體數據減少，提醒大家仍不要掉以輕心，戴好口罩，保持社交距離，落實防疫措施。

盧秀燕表示，昨日週日中央公園PCR給藥得來速，台中榮總醫院一共開設3線篩檢動線，篩檢人數949人，看診人數680人；海線童綜合醫院開設1線篩檢動線，還有2線看診動線，篩檢人數835人，看診人數805人，兩個大型篩檢站一共篩檢1784人，其中1485人看診拿藥，非常感謝榮總、童綜合醫院以及台中各大醫療院所、診所，開設篩檢站替市民看診、給藥，向醫護人員致敬。

另外，盧秀燕指出，台中市防疫關懷包中原有血氧機，可以透過儀器監測健康狀況，嘉惠有需要的民眾，許多市民也十分滿意，但回收情況不甚理想，加上部分民眾沒有需要，市府改成「詢問制」方式給予血氧機。目前民眾使用中的血氧機約2156台，隔離期滿後應回收5400台，已經回收1862台，回收率從原來約10%，成長至34.5%，成長逾3倍，市府將持續溝通，回收更多血氧機。