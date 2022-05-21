搞錯了！打疫苗大排長龍　他手上快篩兩條線...民眾「秒退三步」

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（21日）在中正路基港大樓開設大型施打站，民眾大排長龍達400公尺，民眾等著要施打疫苗，竟發生一名男子快篩陽在隊伍中排隊，手還拿著快篩試劑二條線給港警看，港警跟他說排錯地方了，PCR篩檢站隔一條馬路，在對面市民廣場上，讓排隊民眾聽聞後退後三步，驚呼「這也能搞錯！」

▲基隆男快篩陽採PCR誤排疫苗站。（圖／記者郭世賢翻攝）

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基隆市政府表示，由於BNT疫苗陸續到貨，21日將在基隆港務公司開設大型施打站，上午8時30分至11時30分、下午1時30分至下午4時30分，提供AZ、莫德納、高端及BNT疫苗「免預約、隨到隨打」。

今天清晨5點就有民眾到現場排隊，人潮不斷湧入，到上午9點隊伍已排到400多公尺長，人龍從中正路一直排到海洋廣場上，許多基隆人前往現場等待打疫苗，但也有不少雙北民眾前來排隊。

但在上午8點多，有一名男子快篩陽應該要到對面市民廣場的社區篩檢站採檢PCR，但他卻到隔著一條馬路在中正路上的基港大樓疫苗站隊伍中排隊，因此排錯地方，快篩陽男子向港警詢問「是不是排這裡？」還出示一個快篩兩條線的試劑。

港警趕快跟他說你排錯了，這裡是疫苗施打的地方，你應該去對面市民廣場的PCR篩檢站，排隊中的民眾聽到都退後三步，驚呼「這也能搞錯！」

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