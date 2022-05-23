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女友確診中症「暈厥倒地」流淚吐血痰！他男友力MAX　2招急搶救

▲▼重傳logo。急診室,救護車,醫院。（圖／資料照）

▲原PO等30分鐘救護車才來。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

多數人確診之後的症狀有喉嚨痛、發燒，不過每個人的體質不同，症狀也會有所不同，一名男網友表示，女友確診中症，某天回家發現女友缺氧暈厥倒在樓梯，流淚喊著好痛，咳嗽吐痰有血絲。幸好他之前學過緊急救護，過程中不斷叫醒女友，強迫呼吸，最後順利將女友送去醫院，結束這場驚魂記。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，某天他在樓下整理剛買回家的食材，上樓發現女友倒在樓梯缺氧昏厥，女友邊流淚嘴裡不斷喊著好痛，「咳嗽吐痰，血絲滿地」，他立刻背起女友，從4樓衝到1樓，等了30分鐘救護車才來。

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在等待救護車來時，原PO透露，女友嚴重到會暈厥忘記呼吸，因此解開內衣扣保持呼吸順暢，過程中也不斷喚醒女友，強迫她呼吸，「一陣亂七八糟的操作上了救護車」。到了醫院之後，女友醒來第一句話就問「發生什麼事情？」對於剛剛的事情全都不記得。看到女友醒來，他內心的大時候瞬間放下，並回了一句「沒事，妳在醫院」。

▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲女友昏倒在樓梯間嚇壞他。（示意圖／pixabay）

原PO表示，「突然覺得會一點EMT很有效」，而女友目前的身體狀況很正常，只有在接近吃藥時間會呼吸困難，「有種還好我一起被隔離的感覺，吃完藥過陣子人又復活，看緊緊，嚇得半死」。

貼文一出，掀起網友們討論，「還好有你陪在她身邊！祝你們都早日康復」、「這男友力滿血爆表，真棒，真男人」、「你女友有你很幸福，真愛！祝福兩位」、「可以嫁了 ，這男人真的不錯」、「嚇死，光想就可怕，還好你在家」、「這個中症也太抖了吧」、「任何疾病都不能掉以輕心」。

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