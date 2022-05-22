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社會 社會焦點 保障人權

吊嘎男當街揮菜刀狂奔砍人　警扯衣+噴辣椒水制伏

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區發生一起雙方調解未達成和解、在街頭發生衝突的案件，警方獲報到場，鄭姓男子疑不滿對方態度，當著王姓警員面前，一路快步拿著菜刀衝向對方，員警急追在後，用左手抓住鄭男背心，右手朝他噴辣椒水制伏，隨後帶回派出所偵詢，依殺人未遂罪嫌移送法辦。

▲背心男當街持菜刀狂奔襲他人 瑞芳警扯住背心「靠1招」制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲背心男當街揮菜刀狂奔砍人。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，新北市平溪區兩戶人家先前傷害案，雙方20日下午相約調解，沒想到卻因賠償金額談不攏調解失敗，一名近40歲的鄭姓男子到場為友人助陣，他認為對方蔡姓男子態度不佳，賠償金額又反覆不定，鄭男竟返家持菜刀折返現場欲洩憤。

瑞芳分局平溪分駐所警員王伯晉發現鄭男一路快步持菜刀奔向蔡男，王員大喊「好了啦、別這樣啦！」見鄭男未停止腳步，王員從後方追上後，左手抓住鄭男背心，右手用辣椒水往鄭男臉上噴灑制伏。

瑞芳警分局長謝龍富肯定王員當機立斷，即時化解可能發生的流血衝突，並呼籲民眾遇到糾紛，應理性處理，無法立即化解可請警方到場協助處理，避免事態擴大，衍生其他問題並法律責任。

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