快訊／高雄+7119！高中以下5／23起遠距7天　弱勢童獲平板不停學

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市22日新增7119例本土個案，市長陳其邁表示，陰轉陽個案已逾20%，匡列對象多是來自同住家人，顯示同住親友風險高。另外，高雄將自明(23日)起停課一周，針對弱勢學生學習狀況，教育局也配送平板提供學習。

今日高雄疫情狀況，外縣市旅遊史105例，密切接觸者5394例(同住親友2080例、餐飲娛樂857例、職場環境1923例、高風險區域534例)，居隔期間陰轉陽1428例，新案疫調中有192例。

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市長陳其邁表示，已超過20%是來自於居家隔離陰轉陽，換句話說就是同住家人的風險；再對照密切接觸者同住親友2080例，顯示家庭群聚風險很高，提醒出現症狀千萬不要猶豫，到診所可以免費快篩又能治療，是最快的方式。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，分析密切接觸者，今天職場接觸風險高於同住家人，研判因為沒有被匡列而被忽略，不管是同事之間互動、工作空間重疊，經就醫快篩而確診。同住家人部分則是穩定族群，通常是在家人確診後，經快篩檢驗出陽性。

潘炤穎指出，65歲以上同住家人接觸風險，從五月起，監測數字節節攀升，截至今(22日)已達到12.6%，提醒同住家人活動一定要全程戴口罩，也拜託長者踴躍接種疫苗，若有潛在疾病、顧慮，可經醫師評估後決定施打，以避免感染中重症風險。

高市府先前宣布，5月23日起，高中以下將停課一周。教育局長謝文斌表示，高雄暫停實體課程但線上學習不間斷，針對弱勢學生，已完成學習載具配送，學生可至校領取平板等教學工具，近日已送出1萬1942片平板。

另外，媒體提問關於大寮仁愛養護之家群聚，衛生局簡任技正潘炤穎表示，該養護之家一名工作人員在5月14日確診，衛生單位依照流程，針對養護之家內的工作人員、住民進行全面快篩，隔日安排PCR檢驗，截至今(22日)共計有30位員工、住民染疫。

潘炤穎指出，共有23位確診者於原機構安置、投藥，7名確診者因有症狀而到醫院，不過目前無任何重症或死亡個案出現。

市長陳其邁補充，高雄市養護之家、托嬰之家、護理之家等機構被列為高風險場域，工作人員一周快篩3次，有個案就立即投藥並分艙分流。

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