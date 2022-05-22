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會考結束！高雄12學生發燒急啟動備用試場　兩天爆31件違規

▲會考結束，學生興奮喊：「我們考完了！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲會考結束，學生興奮喊：「我們考完了！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

111年國中教育會考在今(22日)中午結束，高雄考區有2萬2032名考生報考，其中有12名考生出現發燒、呼吸道症狀緊急啟動第二類備用試場，統計兩日有31件考場違規，包括提早翻開試題本、提前作答、攜帶智慧型手環及手機等進入試場、手機攜入考場發出聲響者等。

國中教育會考於今天（22日）舉辦第二天考試，考試科目為自然、英語(閱讀、聽力)。國中教育會考順利於中午12時30分結束，高雄考區21所考場學校立即進行環境清潔工作。

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教育局表示，第一節自然缺考514人、第二節英語閱讀缺考510人、第三節英語聽力缺考537人，共計缺考1561人次。

▲▼學生進入考場前須進行手部消毒 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲學生進入考場前須進行手部消毒 。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局統計，昨(21日)有24件違規事件，其中8件為提早翻開試題本、提前作答或逾時作答，經制止後停止者；攜帶智慧型手環及手機等進入試場，且隨身放置者8件；其餘8件為手機攜入考場發出聲響者、數學科攜帶量角器或附量角器功能文具、電子錶發出聲響等。

今（22日）有7件違規事件，其中3件為提早翻開試題本、提前作答或逾時作答，經制止後停止者；攜帶智慧型手環及手機等進入試場，且隨身放置者3件；手機攜入考場發出聲響者1件。

▲國中會考高雄考區有441名學生使用第二類備用試場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國中會考高雄考區有12名學生因發生緊急啟動第二類備用試場。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局表示，第一天考試高雄區共有8名考生經測量體溫發燒；第二天新增4名考生經現場測量體溫發燒或呼吸道疾病症狀，依111年國中教育會考因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變事宜啟動第二類備用試場，並通知國中考生服務隊及該生家長，以協助該生應試事宜。

光華國中王姓考生表示，自然題數較模擬考少，題目難易適中，其中印象深刻的是理化第46、47題組有關於電學、化合物及溶氧量等考題較活偏難外，整體來說生物簡單，地科偏易。

▲▼學生進入考場前須進行手部消毒 。（圖／記者許宥孺翻攝）

二、三節考英語（閱讀、聽力），陽明國中李姓考生表示英文科題目閱讀題幹沒有想像中的長，難度較模擬考試題簡單，考題內容取材自生活，除了要讀懂英文之外也要同時具備看懂觀光地圖中各步道景點的能力；光華國中劉姓考生則分享，今年的題型較特別，有克漏字題組、地圖、結合歷史社會領域的時間判斷等，考驗考生的統整能力。

教育局指出，國中教育會考6月10日開放網路成績查詢，成績通知單將於同日寄發，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由高雄考區試務會(高雄女中)寄發。

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