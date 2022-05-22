造神考題「帥帥盡責的指揮官是誰」　邱于軒找到出處！校方回應了

▲楊植斗貼出疑似神化陳時中考題。（圖／翻攝楊植斗臉書）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨台北市議員參選人楊植斗爆料，他在網路上看到一張考卷，考題內容詢問一名「帥帥的、很盡責的指揮官是誰」，答案則是衛福部長陳時中，他呼籲校方應嚴懲假教育工作者。不過國民黨高雄市議員邱于軒查證後，發現是林園國小的有將徵答題目，並非考試卷，也沒有政治用意。

楊植斗表示，他在網路上看到一張考卷，不知真假，「但這個考題真是莫名其妙」，問學生帥帥的丶很盡責的指揮官是誰？「我尊重每個人審美的品味，但盡責？恕我完全不能認同」。

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由於考題有爭議性，不少民眾向當地民代、國民黨高雄市議員邱于軒陳情，她因此向校方了解。

▲該名教師教學認真，曾PO考題於網路上並熱心分享教學成果。（圖／翻攝自教師臉書）

邱于軒轉述校方回應表示，經調查本案為2020年2月25日本校老師於臉書分享之教學有獎徵答題目，並未出成考試卷，可能被他校老師於臉書引用，何時被引用也不得而知。對於陳時中部長的形容詞也沒有政治用意。」

而根據該名教師當時在臉書上發文，「開學囉！為了測試看看小朋友對疫情的了解，我製作了『有獎徵答』，今天小朋友很開心哦！答題的情況，還OK啦…分享給大家，如果你們也需要的話，也可以在分享出去，或是增刪成更符合你們的班級程度哦！」

▲該名教師教學認真，曾PO考題於網路上並熱心分享教學成果。（圖／翻攝自教師臉書）

邱于軒表示，其實這位老師在學校很認真，兩年前在林園國小是以投影片的形式和學生分享防疫概念！她也麻煩校方以後多注意，也請教育局追查這張考卷後續又轉載到哪間學校！畢竟政治歸政治，教育現場還是要多加注意。

▲邱于軒找到校方，發現考卷是2年前的有獎徵答題目。（圖／翻攝自邱于軒臉書）