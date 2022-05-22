染疫不驚慌！醫師王維昌「過來人」曝心聲：不比流感厲害

▲染疫醫師王維昌說，症狀不比流感厲害，至於後遺症的腦霧現象，不常見，即使有，也都可恢復。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭22日新增1778確診，縣府為了讓大家了解染疫後如何自我保養及紓緩症狀，由抗疫但4月初確診的醫師王維昌，以過來人的身分提醒大家，目前染疫者多呈現輕症，做好健康監測，就不需太過驚慌；但若高燒不退等惡化現象，或本身為高風險族群，便應適時尋求醫師或衛生局做進一步的處置。針對染疫後是否會產生後遺症，他說，癥狀越嚴重，後遺症可能就越多。以目前觀察，大部分病人都是以咳嗽為主，經適當用藥，後遺症會降到最低。至於腦霧現象，目前並不常見，即使發生也都是可以恢復的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央今(22)日宣布宜蘭縣新增1778名確診個案，縣長林姿妙在防疫記者會中表示，痊癒後的宜蘭縣醫師公會前理事長的醫師王維昌，仍持續配合宜蘭縣政府全力對抗病毒，並重回抗疫的前線與大家一起守護縣民，她非常感謝王維昌的付出與奉獻。而這波疫情來勢洶洶，確診數居高不下，還沒有趨緩的跡象，希望透過王維昌的分享，讓大家了解染疫後的自我保養及注意事項，並避免過度的恐慌。林姿妙也再次提醒，第15波疫苗快打站已陸續開始提供服務，目前施打的疫苗種類為莫德納以及高端疫苗，第一劑到第四劑都有提供服務，請民眾儘快把疫苗打好打滿，才能有足夠的保護力。

第一線抗疫的王維昌以過來人的身分指出，感染新冠肺炎的主要癥狀是發燒、頭痛、倦怠及畏寒，還有喉嚨痛、聲音沙啞、流鼻水及咳嗽。通常最嚴重的癥狀出現在前3天，有時候會到達39度高燒，劇烈頭痛及喉嚨痛；但一般過了3天以後，症狀就開始慢慢緩解，5天以後癥狀大部分都好轉，咳嗽可能會維持兩個禮拜到1個月；但只要沒有呼吸喘或者發燒的現象，這些癥狀都會隨著時間逐漸緩解。

王維昌，在他的診所內，所有服務過的確診個案，大部分都是輕症，個案年齡從3個月一直到80幾歲，急性症狀都是在3到5天內獲得緩解。而確診者在居家照護期間，應該每天定期量測體溫及血壓。如果家裡有血氧監測器，也可以每天做3次以上的血氧測試，指尖血氧數值如果能夠維持95%以上就比較安全。此外，每天要補充足夠的水分，以維持感染期間的新陳代謝，這是很重要的一件事。另外居家期間活動空間比較小，建議多做甩手運動以及擴胸呼吸運動，來維持體能及心肺功能，對健康也會有幫助。

王維昌提醒，染疫後如果高燒超過48小時，走路說話會感到很喘，或者食慾不振、噁心想吐，甚至頭昏而且意識改變，有可能是正在惡化的過程，這時應該馬上與您的主責醫師聯絡，安排進一步的處置。而如果您是65歲以上、癌症患者、糖尿病、心血管疾病、肥胖等高風險族群，也都可以透過衛生局，在全縣的視訊診療機構，找到適當的醫師，協助您開立適當的抗病毒藥物，降低可能造成的中重症機會。

針對染疫後是否會產生後遺症，王維昌表示，癥狀越嚴重，後遺症可能就越多。但以目前的觀察，大部分病人都是以咳嗽為主，所以不管感染前、感染中、感染後，都樣要把身體鍛煉好，並配合衛生局規劃的居家照護及防疫門診等等的社區照護規劃，再加上適當的用藥，後遺症會降到最低。一般所說的腦霧現象，目前並不常見，即使發生也都是可以恢復的。