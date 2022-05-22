中央「快篩陽＝確診」採逐步開放　侯友宜嘆實在搞不懂：趕快做卡實在

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，23日起，原住民、離島地區居民適用「快篩陽＝確診」政策，目前共有6類對象符合規定。對此，新北市長侯友宜質疑為何不儘速全面開放，侯指出，這個問題自己一直搞不懂，當時中央是說有人權、偽陽性問題，但其他類就不會有這個問題嗎？「我還是一句話，尤其現在要達到疫情高峰，中央趕快做，卡實在。」

指揮官陳時中表示，下週起將開放「快篩陽性視同確診」全民適用，新增的9大篩檢站不會停止運作，而是轉換為診斷與開藥站，讓確診者不用進到醫院，減少感染風險。而新制等細節定案後就會上路，屆時不符合6類條件者，免做PCR就可直接給藥。

侯友宜表示，新北市最早5月1日就提出，而且不限對象，民眾PCR、採檢過程中要花費一段時間，甚至5天，這樣就延誤診斷、治療的時間，讓醫事人員不斷開篩檢站也沒辦法完全解決問題，新北篩檢站是全國最多、量能達70幾萬人次，既然民眾習慣自己快篩，新北市陽性率已經達到97％，快篩陽等於確診可以趕快做、別再拖。

對於中央陸陸續續開放部分類別，侯友宜指出，每一個生命都需要尊重、不分你我，只要中央一個命令，各地方一定做得到，為什麼不儘早做，「這個問題我一直搞不懂，當時中央是說有人權、偽陽性問題，但其他類就不會有這個問題嗎？我還是一句話，中央要不要趕快做，尤其現在要達到疫情高峰，趕快做，卡實在。」

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

