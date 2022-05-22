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國民黨高雄市長人選難產！她曝至少要有一功能：別讓民進黨躺著選

▲▼高雄市前新聞局長王淺秋陪同高雄市議員參選人白喬茵掃街。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市前新聞局長王淺秋陪同高雄市議員參選人白喬茵掃街。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長人選難產，有消息傳出，國民黨主席朱立倫有意徵召前立委柯志恩參選高雄市長。對此，前高雄市新聞局長王淺秋表示，人選要有功能，不要讓民進黨躺著選、躺著幹，至於柯志恩是不錯的人選，而張亞中校長的話，黨中央也可以考慮，也不用為了先前的愛恨情仇有所顧忌。

國民黨左楠選區議員初選倒數，國民黨美女發言人白喬茵積極拜票爭取提名，22日特別找來前高市府新聞局長王淺秋助陣前往楠梓莒光市場掃街。

▲▼高雄市前新聞局長王淺秋陪同高雄市議員參選人白喬茵掃街。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對國民黨尚未公布高雄市長提名人選，王淺秋表示，高雄值得一個好的候選人，人選至少要有一個功能，就是不要讓民進黨可以躺著選、躺著幹，如果有夠強的在野黨候選人，才可以真正監督市政，讓高雄市民有一個選擇，市政方面也才會真正在乎市民的看法，「路平、燈亮、水溝通」這些基本的事情才會有人真正在乎。

由於先前不斷有人勸進前高雄市副市長李四川出選高雄市長，不過李四川接連表態無意願，對此，王淺秋表示，李四川的態度是蠻明確的，其實黨中央也並沒有真的強力遊說過，他自己也沒有意願，但是目前有意願的人當中，包括張亞中校長也多次到高雄，無論如何，只要有心在這個地方耕耘，有機會不要讓這裡的輿論一面倒，不要讓民進黨躺著選、躺著幹，相信就是對高雄最好的貢獻。

▲▼前立委、智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

▲前立委、智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

近日又傳出，國民黨中央要準備徵召前立委柯志恩參選高雄市長，包括新北市長侯友宜與前高雄市長韓國瑜都支持。對此，王淺秋說，沒有聽過這個消息，但都不排除，因為柯志恩之前也被提要去選屏東，但她本人沒有意願，個人意願是一個關鍵，但如果是柯委員選高雄的話，是一個不錯的人選；至於張亞中校長的話，黨中央也可以考慮，也不用為了先前的愛恨情仇有所顧忌。

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