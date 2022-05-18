小黃卡拿出來！打3劑爽住5星飯店「三餐全包」　最低每人2千有找

▲你打第三3劑疫苗了嗎？高雄飯店業推出的小黃卡或數位疫苗證明享優惠。（圖／和逸飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

「你打第3劑疫苗了嗎？」疫情時代，人與人之間的問候也改變，但如果是飯店櫃台詢問這個問題，您可能會爽翻天！高雄一家五星飯店推出一泊二食專案，入住豪華雙人房最低只要3988元，打滿3劑疫苗再送價值千元的精緻涮涮鍋海陸套餐，等於每人消費不到2000元，不僅包住還包三餐！

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▲▼高雄福華大飯店推出一泊二食專案，打滿3劑疫苗再送海陸涮涮鍋。（圖／高雄福華大飯店提供）

高雄福華大飯店推出「初夏1泊2食住房專案」，入住豪華雙人房超值優惠價只要NT$3,988元起，加贈豐盛的自助早餐及麗香苑晚餐，出示疫苗打滿三劑證明，每房再加贈Smile One精緻涮涮鍋海陸雙人套餐，直接升等一泊三食專案，活動自即日起至6月30日。

▲▼出示打滿三劑疫苗的小黃卡或數位疫苗證明，全台和逸飯店、慕軒飯店享房型免費升等與用餐折扣。（圖／和逸飯店提供）

和逸飯店高雄中山館自即日起至6月30日，推出「Stay Safe防疫安心優惠」，旅客凡出示接種三劑疫苗證明(小黃卡/數位疫苗證明)，住宿享房型免費升等。30樓高空餐廳Cozzi THE Roof推出全時段用餐85折，同步提供「四人海陸分享餐」、德國豬腳獨享餐、風味牛肉麵供食客外帶。

▲▼疫情宅度假，義大皇家酒店推出24小時住房專案，讓旅客放鬆享受飯店設施。（圖／義大皇家酒店提供）

若是想出遊放鬆，又害怕到人潮壅擠處群聚，近年「宅度假」也很夯，高雄義大皇家酒店就推出「24小時假期」官網限定優惠專案(須至少24小時前預訂)，雙人同行只要4,500元起。有別於以往下午3點才能入住，此專案自辦理入住時的整點起算，套裝裡並包含星亞酒吧主廚精心設計的晚餐，讓旅客有更多時間逛Outlet、玩樂園、享用飯店設施，住好住滿24小時再退房。