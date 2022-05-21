高雄+7584！BNT疫苗即日可預約　「這一對象」最高領700元

▲高雄市長陳其邁說明疫情最新狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市21日新增7584例本土個案，衛生局宣布，即日起開放三類對象施打BNT疫苗，其中65歲以上長者施打3、4劑還可領700元禮券；另外，兒童、青少年BNT疫苗也將於5月25日開放施打。

今日高雄疫情狀況，外縣市旅遊史148例，密切接觸者5125例(同住親友2333例、餐飲娛樂917例、職場環境1993例、高風險區域572例)，居隔期間陰轉陽1373例，新案疫調中有248例。

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市長陳其邁表示，居隔、同住親友和職場校園仍是三大主要來源，顯示同一家庭傳播風險仍高，因為居隔者仍是以確診者的同住家人為主，若家中有確診者仍要小心，確診者最好是住在套房，同住家人也盡量自己一房，不共用浴室和廚房餐廳，最禁忌的就是拿下口罩共餐，摸過的地方都要消毒。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，確診人口結構大致不變，但隔離期間陰轉陽個案有明顯增高，過去約12%但現在已達18%，與防疫政策有關，風險主要在同住家人，早期快篩多能發現。

分析密切接觸者5815例，同住親友部分仍是「同住家人」佔比最多，佔了24.3%；職場風險佔了23.1%，職場傳播鏈仍是高風險範圍，以監測狀況來看，軍事單位、公司、工廠或多或少都有發現群聚狀況。

潘炤穎說，特別要注意的是，疫情發生至今，餐飲業有確診個案足跡所至，5月後比例有下降，但這兩天有上升狀況，提醒市民朋友要留意。

衛生局長黃志中也宣布，即日起開放施打BNT疫苗，接種對象分別是一般民眾(18歲以上)接種1、2、3劑；65歲以上長者接種1、2、3、4劑；12-17歲青少年接種1、2劑。其中長者施打有500元禮券，若施打3、4劑再加贈200元禮券，民眾可至435家合約醫療院所預約施打。

另外，5月25日起開放5-11歲兒童施打基礎劑，以及12-17歲青少年施打追加劑，可持接種意願書至本市298家醫療院所施打。