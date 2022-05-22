雲林+865！新增1死亡個案　80多歲癌末男確診當天病逝

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（22）日新增865例本土確診個案，斗六185例，虎尾113例，西螺62例，斗南58例，莿桐、北港各54例，古坑46例，元長38例，土庫35例，麥寮30例，二崙29例，林內24例，崙背22例，東勢、水林、大埤各18例，四湖16例，口湖、台西、褒忠各15例分佈20鄉鎮。今日新增1名死亡確診個案為80多歲男性。

雲林縣政府說明，今日865例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-98歲，無症狀280人、輕症585人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有728人、確診者居家照護在管中有4193人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/18已完成接種共8979人， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋865例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，自1月1日統計至今，本土累計確診數共11775例，今日新增1名死亡確診個案累計共7例。衛生局指出，今日新增1名死亡確診個案為80多歲男性，患有癌症及慢性病，已接種2劑疫苗，4/22-5/12因癌末住院，5/13返家安寧照護，5/17因呼吸喘、血氧低，送醫並採檢，採檢PCR陽性，於同日病逝。該案為5/18通報確診，於5/22疾管署判定與COVID-19之關聯。

▲雲林縣今日新增1名死亡確診個案，未判定之PCR陽性死亡個案減為2例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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