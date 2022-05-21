張善政突襲選桃市長！　白喬茵：出征六都沒問題「怎沒來高雄」

▲高雄市議員參選人白喬茵邀前高市府新聞局長鄭照新掃街拜票。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨徵召前行政院長張善政出戰桃園市長，對此，國民黨美女發言人白喬茵表示，大家聽到的第一反應就是「怎麼沒來高雄？」她認為，張善政有在地經驗，加上行政資歷、科技背景，出征六都市長絕對沒問題。

國民黨左楠選區議員初選倒數，國民黨美女發言人白喬茵積極拜票爭取提名，21日特別找來前高市府新聞局長鄭照新助陣前往果貿市場掃街。

對於張善政參選桃園市長，白喬茵表示，大家聽到的第一反應就是「怎麼沒來高雄？」代表大家對張善政是有期待的，是有目共睹的好人選，他對桃園來說除了有在地經驗，還有最強行政資歷和科技背景，由他出征六對首長絕對沒問題！「我相信主席也會提出一個像張善政一樣優秀、令人眼睛為之一亮的人選來出征高雄。」

鄭照新和白喬茵昔日都在高市府新聞局工作，兩人掃街默契十足，白喬茵打趣表示「好默契在新聞局就已經培養起來了，畢竟我們曾經一起度過非常時期」，而新冠肺炎剛痊癒的鄭照新則是發下豪語表示「雖然確診後瘦了3公斤，但是懇請大家初選民調支持喬茵，她若過關，我就再瘦10公斤！」

▲高雄市議員參選人白喬茵曾任韓市府副發言人。（圖／記者許宥孺翻攝）