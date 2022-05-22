白沙屯媽爆「跟隨信眾有快篩陽」　經勸說已隔離！網憂暗藏黑數多

▲白沙屯媽祖進香活動今日進入第3天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

白沙屯媽祖8天7夜進香活動，今（22）日進入第3天，沒想到驚傳跟隨繞境的信眾當中，竟出現快篩陽性者，後經過勸說，確診民眾已離開隊伍並進行隔離，貼文曝光後，多數網友都表達對於黑數存在的擔憂。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文貼出截圖，並發文寫道，「確定有確診者跟著走，也隔離了」。從原PO貼出的截圖中可見，在白沙屯媽祖繞境直播當中，有一名網友留言透露，「我朋友的大哥、大嫂跟白沙屯媽祖出發，昨（20）天晚上休息快篩確診，現在還在跟著走……講不聽不肯離開……無言……真是害群之馬」。

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而原PO貼出的另外一張截圖，該名網友後來在個人臉書更新後續，為避免造成大家恐慌，遂發文說明整體情況。他表示，「我朋友的大哥大嫂跟隨白沙屯媽祖進香，星期五人不舒服快篩陽性，後來也已經接受勸說、離開隊伍並接受隔離了，希望如果有不舒服的人，請先退出進香隊伍，讓進香的人都安全、自己也安全，也希望大家能夠遵守防疫，照顧自己也照顧身邊的人，這樣才不會讓媽祖信仰困擾。」

▲白沙屯媽祖進香活動爆出有確診者。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後掀起熱烈討論，不少網友都擔心，此次進香活動恐有不少黑數隱藏其中，「參拜隊伍裡無症狀已帶原感染者不知凡幾」、「覺得不只一位確診」、「樹多必有枯枝……正常」、「黑數太多了，只是沒篩而已」、「我相信，不止他一個」、「有些人就算確診了也不肯承認、不肯說，一樣跟著媽祖遶境，所以說各人防疫措施做好、保護好自己健康吧」、「現場一定一堆……只是不一定有篩而已」、「那邊走的無症狀的不只一個」。