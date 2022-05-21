「極度輕早產兒」徒步跟隨粉紅超跑　千人見手寫祈福板感動力挺

▲小妹妹徒步跟隨白沙屯媽祖，祈求未來不用再開刀。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯媽祖粉絲團，下同）

記者黃品臻／綜合報導

台灣五月最大宗教盛事白沙屯媽祖進香在20日凌晨起駕，「粉紅超跑」上路也跟隨了不少信眾，就有網友捕捉到感人瞬間，一名自述是極度早產兒的小妹妹，從出生後就開過無數次刀，此次背後掛著牌子，徒步跟隨白沙屯媽祖進香，藉此祈求自己可以不用再開刀，文章曝光後掀起熱議。

該名網友在臉書社團「白沙屯媽祖粉絲團」貼出一位小妹妹的背影照，並發文寫道，「大家幫妹妹加油打氣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從原PO貼出的照片中可見，這位小妹妹在背後掛了一塊牌子，上面寫著「誠心誠意祈求白沙屯媽祖、山邊媽祖保佑，我叫亮亮，是極度輕早產兒，從出生後開刀無數次，真心祈求媽祖讓我身體健康、一切平安、強壯，腳也越來越有力氣，而不用再開刀手術，可以陪伴媽祖勇往直前，非常感恩，最敬愛的白沙屯媽祖、山邊媽祖」。一旁還有大人牽著小妹妹的手，徒步跟隨白沙屯媽祖進香。

文章曝光後，至今已有超過3900人按讚，網友們也紛紛留言給予鼓勵，「勇敢的小女孩，祝福全家平安健康」、「妹妹加油，媽祖會聽見妳的心願保佑妳平安順遂」、「勇敢小女孩～加油，同時也希望白沙屯媽祖保佑健康平安長大」、「加油，會越來越健康的，不用擔心」、「祈請天上聖母媽祖婆，護佑亮亮平安健康、吉祥如意」、「加油，祝福妹妹心想事成」。