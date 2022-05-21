彰化+2807！白沙屯媽祖遶境預防性清消　2居隔考生發燒快篩陽送醫

▲彰化縣新增2807例。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

彰化縣今天新增新冠肺炎確診2807例，1例未列案號，與中央一致，縣府衛生局指出，近5日核酸檢測陽性率為72.05%、核酸檢測累計陽性率為5.82%，已完成核酸檢測人數40萬3166人，居家抗原快篩人數13萬4724人，居家抗原快篩累計陽性率0.21%，居家隔離中人數4522人，累計居家隔離人數29910人，確診數23175人，平均每位確診者居家隔離人數1人。

另白沙屯媽祖共8天7夜的進香行程，已於20日凌晨起駕，預計22日抵達北港，27日下午3時5分回通霄；因應疫情嚴峻，加上媽祖繞境信眾人流龐大、繞境路線無固定路徑，彰化縣環保局已請各鄉鎮市消毒大隊待命，預備消毒人力及量能，於繞境後進行預防性大清消作業；繞境隊伍於20日夜間抵達伸港鄉，公所消毒大隊弟兄於人流退散後即連夜進行消毒作業。

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▲伸港鄉針對白沙屯媽祖繞境途經處進行預防性清消。（圖／彰化縣政府提供）

而國中會考今登場，環保局也提前於昨天完成清消，也執行試場降載的防疫措施：每間試場從以往的42人降至36人；全縣14考場一般試場共341間，另設第一類預備試場28間（突發傷病應考服務）、第二類預備試場174間（防疫考場），第二類備用試場監試委員除遵循各項防疫措施，全程佩戴口罩，另須強化配戴手套、隔離衣、面罩或護目鏡等基礎防護。

▲國中會考防疫試場。（圖／彰化縣政府提供）

縣府指出，至昨天下午有102人確診不參加，235人居隔，分在第2類考場；其中有2位學生於應試時發燒，現場安排快篩呈現陽性，隨即由家長接往醫院診治。