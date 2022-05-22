壯觀！白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣來回共計400公里的進香行程，數萬信眾跟隨長途跋涉，今日凌晨2時白沙屯媽祖鑾轎由崙背奉天宮出發，上午抵達北港鎮，北港民眾夾道歡迎白沙屯媽祖鑾駕回北港朝天宮進香，媽祖鑾轎三進三退於上午10時38分進入北港朝天宮。

▲苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，媽祖鑾轎三進三退於上午10時38分進入北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）



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白沙屯媽祖鑾轎上午9時11分停駕北辰派出所，上萬信徒加上逾百名維安警力，將整個路口擠得水泄不通，鑾轎停駕好後，北港朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣副縣長謝淑亞、北港鎮長蕭美文、民政處長張政國等人一起上香向媽祖虔誠上香祈福9時38分起駕進入北港鎮市區。

▲苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，媽祖鑾轎三進三退於上午10時38分進入北港朝天宮，大型電子看板轉映鑾轎入廟影像。（圖／記者蔡佩旻攝）

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團今年報名香灯腳有9萬人，沿途有陸續加入的信徒北港鎮初估湧入超過10萬人，整個北港小鎮萬頭攢動，白沙屯媽祖鑾轎上午10時38分在數萬信眾於被北港朝天宮前夾道歡迎下，進入北港朝天宮駐駕，預計中午進行祝壽大典。

白沙屯媽祖鑾轎行三進三退禮後，衝進朝天宮駐駕，廟方人員以雙手高捧，請出轎內的「白沙屯媽」金身，入朝天宮正殿神龕內安座，北港地區許多民眾也抵朝天宮參拜回娘家的「白沙屯媽」。白沙屯媽祖進香信徒齊集於朝天宮廟埕，敬備豬羊牲禮，準備舉行祝壽大典儀式。

▲苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，媽祖鑾轎三進三退於上午10時38分進入北港朝天宮，周圍擠滿信眾及香灯腳。（圖／記者蔡佩旻攝）

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