白沙屯媽祖疾行112公里駐駕崙背奉天宮　預計凌晨2時起駕

▲苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，晚間近19時駐駕崙背奉天宮。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港，展開8天7夜的進香活動，今（21）日在數萬名信眾簇擁下在傍晚16時許從彰化竹塘鄉行經自強大橋進入雲林縣二崙鄉，延台19線進入崙背鄉轉入市區，於近19時駐駕崙背鄉奉天宮，預計明日凌晨2時起駕，繼續南下北港朝天宮。

▲苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，頭旗行經自強大橋進入雲林縣轄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

白沙屯媽祖徒步進香團信眾虔誠熱情，絲毫不被疫情影響，進入雲林後媽祖鑾轎進入自強果菜市場門口停駕，大約數分鐘後隨即再度出發，媽祖鑾轎所經之處無不擠得水泄不通，西螺警分局長吳俊德率多名警力隨行維安，與彰化縣警方交接後便一路跟著徒步前往崙背奉天宮。

▲苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，行經自強大橋進入雲林縣轄，信徒放鞭炮歡迎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團今年報名香灯腳有9萬人，沿途有陸續加入的信徒也有鄉親放鞭炮歡迎，白沙屯媽祖鑾轎傍晚近19時進入崙背奉天宮駐駕，預計22日2時起駕前往北港朝天宮進行祝壽大典。

▲白沙屯拱天宮媽祖進入雲林，於自強果菜市場門口僅停駕數分鐘隨即出發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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