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新北「生態服務給付」開跑　水梯田每公頃最高可領7萬元

▲瀕危珍稀保育「東方白鸛」 迷途現蹤新北金山農田。（圖／記者郭世賢攝）

▲瀕危珍稀保育「東方白鸛」。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府辦理「生態服務給付」計畫，凡位於新北市三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區及萬里區的水梯田，以及金山區和貢寮區水田農友即日起至111年6月底前都可提出申請，每公頃最高有機會領取7萬元生態薪水。

行政院農業委員會林務局於110年度起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，透過獎勵生態給付方案提供誘因，友善重要棲地及保護瀕危物種族群；新北市雙溪區、三芝區、石門區、金山區、貢寮區及萬里區的水梯田及金山區和貢寮區水田經營者皆可申請，重要棲地給付主要分為棲地維護、棲地營造、棲地成效三個部分。

▲新北「生態服務給付」開跑 水梯田每公頃最高可領7萬元。（圖／新北市農業局提供）

▲農友江欣裕的水梯田。（圖／新北市農業局提供，下同）

農業局表示，棲地維護部分，「水梯田」需維持終年蓄（湛）水狀態，且不使用除草劑、獸鋏、毒餌等，並符合農藥安全檢出規範條件，「水田」維護條件與水梯田相同，差異在於維持蓄（湛）水狀態為休耕期間而非全年；棲地營造部分包含草生田埂、生態溝、田埂加寬等作為增加生物棲息區域改善，另棲地成效部分，須農友配合執行生態觀察紀錄，若在棲地維護、營造及成效觀察等三階段都達到標準，每公頃最高有機會領取每年7萬元生態薪水。

去年參加生態服務給付計畫的石門區江欣裕農友表示，透過棲地營造讓許多動植物出現在他的水梯田中，水梯田生態也更豐富且多樣，像稀少的虻眼草、連萼穀精草、簀藻等水生植物以及青蛙等兩棲動物都陸續出現，希望有更多的農友可共同加入。

▲新北「生態服務給付」開跑 水梯田每公頃最高可領7萬元。（圖／新北市農業局提供）

▲棲地內水生植物槐葉蘋。

農業局長李玟表示，新北農業的核心價值就是「健康」，市府肩負生產及品質把關任務，把「信任」概念融入到農產品牌，這幾年推動青農力輔導、農業創生、農村再生、友善田園區域及生態服務給付等計畫，就是要讓農業與生態共榮。歡迎更多人加入生態服務給付計畫，相關訊息可至新北市政府農業局網站「重要公告」區下載申請文件及相關規定，或電洽農業局電話：02-2960-3456分機3114。

▲新北「生態服務給付」開跑 水梯田每公頃最高可領7萬元。（圖／新北市農業局提供）

▲農友江欣裕水梯田中成片生長的連萼穀精草。

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