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社會 社會焦點 保障人權

獨／債主討錢反遭8煞狂砍　一身血爬回車踩油門！1人遭撞飛吐血

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一名男子要討4萬元的債，日前凌晨4點多跟欠債人相約見面，男子到場下車後才發現對方來了8名帶刀惡煞！男子被刀砍、被石頭與金爐等物品砸頭，一身是血努力爬回車上並發動引擎，他踩下油門朝8煞衝去，其中一人被撞飛當場吐血，男子再打方向盤轉彎逃離現場，驚險過程全被監視器拍下。

▲▼討債反被圍毆。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲邱男赴約討債反被8煞圍毆、持刀砍傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，惡煞的頭是竹聯幫仁堂明仁會三峽分會幹部朱男，日前接受友人請託，協助處理積欠的4萬元債務，先把25歲邱姓債主約出來，再率同陳姓共犯等8人帶刀到場談判。

▲▼討債反被圍毆。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲邱男一身是傷躲回車上，啟動引擎並踩油門朝惡煞衝去，一名小弟被撞飛吐血。（圖／記者陳雕文翻攝）

邱男依約在凌晨4點多開車到場，下車後看到一群惡煞靠近，令他頗為害怕，但心想自己是債主，立場站得住腳，還是決定好好談，沒想到雙方講沒幾句就發生衝突，邱男被圍毆成傷，一身是血逃回車上啟動引擎，接著踩油門朝惡煞衝去，古姓小弟閃避不及遭撞飛，內臟挫傷倒地不起。

邱男撞完人後掉頭駛離，眾煞趕緊帶古姓小弟到恩主公醫院急救，所幸最後撿回一命；三峽警方獲報立即報請新北地檢署指揮偵辦，先在鶯歌一間租屋處將睡夢中的朱嫌逮捕，並循線將其餘涉案小弟全部拘捕，全案依殺人未遂罪送辦。

▼警方逮捕睡夢中的朱男，並循線逮其他小弟。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼討債反被圍毆。（圖／記者陳雕文翻攝）

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