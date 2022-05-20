　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「2022520」愛你愛你我愛你　新北1468對新人登記結婚

▲「2022520」愛你愛你我愛你 新北結婚登記送好禮。（圖／新北市民政局提供）

▲「2022520」愛你愛你我愛你，新北結婚登記送好禮。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「520」向來是新人最喜愛的結婚登記日之一，今年「2022520」更有「愛你愛你我愛你」的浪漫諧音，新北市有1468對新人攜手在今（20日）完成結婚登記，近5年創新高，戶所也精心佈置特色婚攝場景，並送上各式好禮，祝賀新人幸福成家。

民政局戶政科長于英美表示，「520」浪漫又好記，年年居特殊日結婚登記前茅，109、110年就有高達1092對及652對以「520」為結婚登記日。新北市各戶所為讓新人安心結婚登記，皆有預防性定時清消，同時特別打造浪漫婚攝場景、推出新婚小賀禮，讓每對新人帶著戶所滿滿的心意回家。

▲「2022520」愛你愛你我愛你 新北結婚登記送好禮。（圖／新北市民政局提供）

▲樹林戶所陳先生跟張小姐暖心湯碗與幸福瓶。

其中，新店戶所選用茶籽堂的小鹿隨身清潔保養旅行組，象徵一「路」有你；土城戶所獻上「LED愛情留言板」，讓新人可以寫下給彼此溫馨小叮嚀；新莊戶所則送上「帶路雞」，寓意新人「起家」、永浴愛河。

另外，樹林戶所準備「暖心湯碗」及「幸福保溫瓶」，祝福新婚夫妻日日溫暖一起、幸福一起；淡水戶所提供對碗，讓每對新人都能「碗碗」滿滿；板橋戶所贈送「碗筷禮盒」，祝(箸)福新人成雙成對、幸福久久。

來自美國的傅爾克先生與林小姐在板橋戶所登記結婚，傅爾克先生在臺學習中文的過程中，認識林小姐的姐夫，牽起兩人姻緣。林小姐父母請命理老師合完八字，給了一個日期—農曆四月二十號，回家翻閱農民曆才發現恰巧是5月20日，林小姐笑著說因為她的記性很不好，發現是個好記的日子，真的很開心。

▲「2022520」愛你愛你我愛你 新北結婚登記送好禮。（圖／新北市民政局提供）

▲三重戶所新人汪先生和朱小姐。

在中和戶所結婚登記的新人張先生與蔣小姐，則是在疫情下催生的情侶，因疫情之故，蔣小姐開始參加各式登山活動，進而認識熱愛登山的張先生，兩人一起從大霸尖山，到征戰海拔3000公尺的嘉明湖，每次登山經歷都讓感情不斷升溫，決定今天結婚登記，一起攜手面對人生的不同挑戰。

三重戶所新人汪先生與朱小姐，兩人相識10多年，中間因爭執而斷了聯絡，直到意外相遇，才重新牽起緣分。在平凡且幸福的日子中，意外發現小生命迫不及待到來，決定給寶寶一個溫暖有愛的幸福家庭。經過十幾年後修成正果，中間歷經的風雨，使兩人更珍惜得來不易的好姻緣。

另外，在新莊戶所登記的徐小姐與黃先生，交往中黃先生對徐小姐就像個「YES MAN」，黃小姐說，只要是黃先生答應過的事情都會一一去實踐，也會愛屋及烏，讓她很有安全感。黃先生還秘密跟她的好姊妹們策劃一場求婚，在KTV歌唱到一半，螢幕播放著兩人交往的點點滴滴，讓她驚喜萬分，兩人決定520為結婚紀念日，讓「我愛你」的甜蜜延續到婚後每個日子。

【更多新聞】

台大金山分院開設「防疫急門診」　供快篩陽者預約PCR就醫

基隆市府自購10萬快篩！0至12歲發3劑　新生兒、懷孕媽發5劑

國中會考明登場　基隆增加備用試場...居隔居檢考生可搭防疫小黃

基隆5／21加開疫苗集中施打站　林右昌：免預約、隨到隨打

空軍飛彈舊營區36公斤電纜線遭竊　金山警連2天現逮3賊

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
快訊／郭台銘「家用唾液快篩機」通過EUA！食藥署證實了
《女大》男星染疫康復　親揭嚴重後遺症
國立成功大學教「新冠就是流感」：確診不需要通報，領保險金才要
快訊／大樂透獎號出爐！搶84組100萬「端午加碼」　今晚誰是
新北男確診收到「雙倍關懷」！市府：可退回嗎
確診吃什麼好得快？營養師「獨家菜單曝光」　喉嚨痛靠1招清病毒
520交往6天「背部刺滿女生名」！他深情喊話嚇壞網
趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓哭了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／腳程超快！白沙屯媽祖首日疾行70K　晚上駐駕海埔派出所

「2022520」愛你愛你我愛你　新北1468對新人登記結婚

爺奶召集令！新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀

夏日解暑聖品！新北樹梅甘甜好滋味　八里年產值達400萬

台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

疫情升溫！鹿港國際龍舟賽停辦　舉辦超過40年...連續3年腰斬

台灣愛鄰社區服務協會長照據點　照顧長者也照顧孩子

新港鄉空心菜疑因雨受損　啟動災損救助補助

布袋警友會購置消毒門挺第一線　分置布袋、義竹、過溝派出所

助學子扎根廉能！ 中市府攜手廉政、檢察及4大學簽合作意向

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

徐謀俊甜喊陳敬宣「我老婆」　她害羞：你在旁邊我怎麼專心

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

快訊／腳程超快！白沙屯媽祖首日疾行70K　晚上駐駕海埔派出所

「2022520」愛你愛你我愛你　新北1468對新人登記結婚

爺奶召集令！新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀

夏日解暑聖品！新北樹梅甘甜好滋味　八里年產值達400萬

台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

疫情升溫！鹿港國際龍舟賽停辦　舉辦超過40年...連續3年腰斬

台灣愛鄰社區服務協會長照據點　照顧長者也照顧孩子

新港鄉空心菜疑因雨受損　啟動災損救助補助

布袋警友會購置消毒門挺第一線　分置布袋、義竹、過溝派出所

助學子扎根廉能！ 中市府攜手廉政、檢察及4大學簽合作意向

萌娃想跟愛寵「志剛」結婚！　爸神回「是母的就得嫁給你？」

因應疫情　台南市肉品市場安南場休市3日大清消

快訊／郭台銘「唾液快篩機」通過EUA！食藥署：須專業人士操作

小A辣被酸一看就還是男的！認了「整型已到極限」：沒辦法更像女生了

姜冠宇／北部醫療量能現況　即時投藥才是當務之急

《女大》主持男星染疫康復　親揭嚴重後遺症：體力下滑五成　

劉子銓激動噴淚擁抱趙小僑　預約「寵妹狂魔」多賺錢幫她付學費

離岸風電海事工程船舶發展策略研討會　引領產業升級與本土化

高國慶不滿三振判決　大吼一聲被趕出場

立院協商台鐵公司化條例草案　27日拼三讀

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

雲林家長湧臉書陳情　張麗善宣布實施遠距

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

即／高雄2區3057戶停電！台電搶修中

藍營「村長」不滿朱立倫　但會輔選張善政

嘉義縣高中以下學校暫停實體課程一週

雲林＋925　新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

學甲爐碴案監委通過糾正市府不解遺憾

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

飯店推防疫外帶餐櫻桃鴨　再推干貝鮑魚粽

白沙媽疾行　晚上駐駕鹿港派出所

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

男子遇警乖乖交出摻安毒「彌豆子毒咖啡包」

台東縣政府教育處公布　最新停課措施

更多熱門

相關新聞

新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀

新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀

爺爺奶奶們看過來！為了讓高齡族群在疫情期間能夠持續參與學習活動，新北市立圖書館汐止分館特別與汐止動態閱讀協會的《花格格劇團》工作團隊合作，於6月份推出一系列「故事劇場銀髮種籽培訓」課程，將帶領爺爺奶奶們成為說故事高手，一起加入為小朋友說故事的行列！課程免費，即日起開放報名。

新北樹梅甘甜好滋味　八里年產值達400萬

新北樹梅甘甜好滋味　八里年產值達400萬

520交往滿6天！他獻上背部：滿眼都是妳

520交往滿6天！他獻上背部：滿眼都是妳

台大金山分院推廣預立醫囑週年

台大金山分院推廣預立醫囑週年

獨／520這天不再愛你　新北今恢單創新高

獨／520這天不再愛你　新北今恢單創新高

關鍵字：

新北520新人結婚

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

增49死！本土增8萬5720例

女主播誤喝清冠一號！　「4嚴重副作用」嚇壞

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面