「2022520」愛你愛你我愛你　新北1468對新人登記結婚

▲「2022520」愛你愛你我愛你，新北結婚登記送好禮。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「520」向來是新人最喜愛的結婚登記日之一，今年「2022520」更有「愛你愛你我愛你」的浪漫諧音，新北市有1468對新人攜手在今（20日）完成結婚登記，近5年創新高，戶所也精心佈置特色婚攝場景，並送上各式好禮，祝賀新人幸福成家。

民政局戶政科長于英美表示，「520」浪漫又好記，年年居特殊日結婚登記前茅，109、110年就有高達1092對及652對以「520」為結婚登記日。新北市各戶所為讓新人安心結婚登記，皆有預防性定時清消，同時特別打造浪漫婚攝場景、推出新婚小賀禮，讓每對新人帶著戶所滿滿的心意回家。

▲樹林戶所陳先生跟張小姐暖心湯碗與幸福瓶。

其中，新店戶所選用茶籽堂的小鹿隨身清潔保養旅行組，象徵一「路」有你；土城戶所獻上「LED愛情留言板」，讓新人可以寫下給彼此溫馨小叮嚀；新莊戶所則送上「帶路雞」，寓意新人「起家」、永浴愛河。

另外，樹林戶所準備「暖心湯碗」及「幸福保溫瓶」，祝福新婚夫妻日日溫暖一起、幸福一起；淡水戶所提供對碗，讓每對新人都能「碗碗」滿滿；板橋戶所贈送「碗筷禮盒」，祝(箸)福新人成雙成對、幸福久久。

來自美國的傅爾克先生與林小姐在板橋戶所登記結婚，傅爾克先生在臺學習中文的過程中，認識林小姐的姐夫，牽起兩人姻緣。林小姐父母請命理老師合完八字，給了一個日期—農曆四月二十號，回家翻閱農民曆才發現恰巧是5月20日，林小姐笑著說因為她的記性很不好，發現是個好記的日子，真的很開心。

▲三重戶所新人汪先生和朱小姐。

在中和戶所結婚登記的新人張先生與蔣小姐，則是在疫情下催生的情侶，因疫情之故，蔣小姐開始參加各式登山活動，進而認識熱愛登山的張先生，兩人一起從大霸尖山，到征戰海拔3000公尺的嘉明湖，每次登山經歷都讓感情不斷升溫，決定今天結婚登記，一起攜手面對人生的不同挑戰。

三重戶所新人汪先生與朱小姐，兩人相識10多年，中間因爭執而斷了聯絡，直到意外相遇，才重新牽起緣分。在平凡且幸福的日子中，意外發現小生命迫不及待到來，決定給寶寶一個溫暖有愛的幸福家庭。經過十幾年後修成正果，中間歷經的風雨，使兩人更珍惜得來不易的好姻緣。

另外，在新莊戶所登記的徐小姐與黃先生，交往中黃先生對徐小姐就像個「YES MAN」，黃小姐說，只要是黃先生答應過的事情都會一一去實踐，也會愛屋及烏，讓她很有安全感。黃先生還秘密跟她的好姊妹們策劃一場求婚，在KTV歌唱到一半，螢幕播放著兩人交往的點點滴滴，讓她驚喜萬分，兩人決定520為結婚紀念日，讓「我愛你」的甜蜜延續到婚後每個日子。

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