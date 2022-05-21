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基隆5／22增設疫苗集中施打站　林右昌：65歲↑贈500元禮券

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌宣布明天增設疫苗施打站。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

由於今天民眾施打意願很高，基隆市政府立即協調醫院調派人手，市長林右昌今（21日）宣布5月22日再次加開基隆港務公司開設大型施打站，民眾「免預約、隨到隨打」，當日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至下午4時30分，提供AZ、莫德納、高端及BNT疫苗，民眾「免預約、隨到隨打」，65歲（原住民55歲）以上長者還可獲得500元禮券。

基隆市政府21日在基隆港務公司開設大型施打站，一早就大排長龍，衛生局表示，截至上午為止，接種疫苗人數591人，本市占60%，外縣市約40%。在疫苗施打種類部分，選擇施打BNT疫苗有474人達80.2%，莫德納疫苗99人占16.75%，AZ疫苗2人占0.33%，高端疫苗16人占2.70%。

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▲0521基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，由於雙北民眾施打疫苗需要「先預約，且有限名額」，遠遠沒有基隆「不限額，且隨到隨打」方便，所以很多雙北市民覺得基隆服務比較好，就「食好鬥相報」前來施打。

至於有基隆市民反應，雙北民眾跑來基隆打疫苗是不是會排擠到基隆市民打疫苗的權益。對此，林右昌表示，基隆疫苗施打服務一直以來都是有口皆碑，從65歲以上長者免預約、免排隊造冊集中施打，到持續開設「免預約集中施打站」，許多雙北市民都表示很羨慕。

林右昌認為，雙北民眾跑來基隆打疫苗，這是對基隆的肯定，我們應該正向看待，大家一起齊心防疫，不需要太計較。至於疫苗數量問題，一早CDC也有看到雙北民眾湧入基隆打疫苗的新聞，衛生局會向CDC再爭取撥補疫苗數量，請大家不用擔心。

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