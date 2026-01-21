快訊／高雄大寮透天厝火警　屋主受困2樓獲救送醫

▲大寮區透天厝火警，消防獲報後派遣15車43人前往現場搶救，屋男主一度受困於2樓，所幸平安被救出。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市大寮區21日下午一棟透天厝發生火警，消防局於16時54分接獲報案，迅速派遣15車43人前往現場搶救，火勢於17時21分控制，17時24分撲滅。

起火建築為一棟2樓透天厝，屋主（男性、約58歲）一度受困於2樓，隨後由消防人員在2樓頂加蓋的鐵皮屋內成功救出。屋主疑似因輕微嗆傷，由救護人員進行處置後預防性送醫，意識清醒，無生命危險。