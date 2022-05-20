夏日解暑聖品！新北樹梅甘甜好滋味　八里年產值達400萬

▲新北樹梅甘甜好滋味，八里年產值達400萬。陳義和（左）和陳鈞銘（右）父子。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里區為全台樹梅最大產區，其中「大容量果園」產量最多，園區內的樹梅由園長陳義和從30多年前開始引進，為了適應八里在地氣候，30年來持續進行調整改良，如今已成為樹梅職人。

第二代農友陳鈞銘從小跟在父親陳義和身旁學習種植果樹，近年更善用年輕世代熟悉的網路行銷方式，透過臉書在網路接單販售新鮮樹梅，果園內樹梅品種主要以東魁樹梅為主，因果實大小如同硬幣50元，也常被稱為「五十摳」，不僅果肉大、口感豐富，且甜度高，吃起來相當過癮。

▲樹梅甘甜好滋味，讓你在炎熱夏天忍不住一顆接著一顆吃。

由於樹梅採收期只有1個月，在短暫的採收期裡陳鈞銘每天從凌晨開始採摘樹梅，採收完後進行包裝、宅配及販賣，有時候忙到連睡覺的時間都沒有，只為提供民眾最新鮮當季好滋味，歡迎民眾來到「大容量果園」購買樹梅，或是透過臉書下訂，樹梅會在採摘後以冷藏宅配方式送到大家手中。

八里農會總幹事高金山表示，樹梅為高單價經濟作物，每台斤單價高達300-400元，八里區種植面積約為4公頃，年產量約1萬多台斤，樹梅為冷涼作物，今年低溫期足夠，有助於開花結果，樹梅品質優良，採收期從五月中旬開始，目前已經進入樹梅盛產期，顏色越鮮紅越好吃。

農業局長李玟表示，新北市樹梅主要集中在八里、三芝等地區，新北市輔導農民以安心、友善方式栽培，現在正值樹梅盛產季節，歡迎民眾及早搶購，品嚐柔嫩多汁、鮮豔欲滴的紅肉樹梅。相關訂購資訊可洽八里區農會：02-2610-2996。

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