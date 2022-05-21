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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

唐鳳新系統還不夠！新北再提2建議　曝逾35萬確診者資料無法掌握

記者蘇晏男／新北報導

新北市府多次反映法傳系統跟Trace系統塞車，或無法修改資料，造成確診者或居隔者無法順利拿到居隔單，引發民怨；經中央討論，政委唐鳳昨宣布啟用「確診個案管理系統」（MBBS），取代法傳系統。不過，新北市今（21日）仍提兩點建議中央，包括確診者自主疫調系統要新增修改功能；副市長劉和然解釋，5/1到5/19，新北確診人數高達35萬664位，裡面多少人發生問題，哪些資料錯誤，新北都無法掌握，因為這些資料都在舊系統裡。

新北市長侯友宜21日下午召開新北市防疫記者會，劉和然、衛生局長陳潤秋皆出席。會中侯友宜再提法傳系統卡卡不順、Trace系統塞車，造成民怨，有些人因此甚至錯過治療黃金時間，經新北透過衛生局體系、記者會或電話等，反映一個半月，現在總算看到中央改善。

劉和然則進一步說，確診個案要填自主回報疫調系統，如實填報個人跟同住家人資料，填好後才會匯入法傳系統跟Trace系統，接著才會自動觸發有關確診者跟居隔者的居隔單。但5/1上線後，發生一次性連結、無法修正錯誤、遺漏資料無法修改等問題，讓居隔、確診者都沒辦法拿到居隔單，只好到衛生所進行人工作業補單，造成民怨。

劉和然再指，5/17中央系統做第一次改變，開放24小時內有一次修改機會，可是5/17之前的仍無法處理；5/20 MBBS開始上線，但5/1至5/19的確診者，以及5/1至5/16的接觸者，其居隔單若有缺漏，目前仍只能到衛生局處理。

「這造成的問題相當多，因為5/1到5/19，新北確診人數高達35萬664位，裡面多少人發生問題，哪些資料錯誤，哪些收不到，不管是確診者或居隔者，我們都無法掌握，因為這些資料都在系統裡。」劉和然如此表示。

劉和然建議中央未來有兩件事要做，第一、確診者自主疫調系統要新增修改功能，讓自主疫調系統內還沒開放修改前，沒有修改到的民眾可以修改，所以5/19前的確診者或居隔者，可以自行修改內容，以正確觸發居隔單，不要再到第一線變人工處理，否則5/20以後所處理都是新增個案，之前的還是有問題。

第二，建議疾管署「數位證明平台」增加「申請接觸者的隔離證明」，提供接觸民眾到即時便利的平台，申請需要的證明書；這部分中央承諾5/25可以上線。

▲▼0521新北疫情，新北市府籲中央優化系統。（圖／新北市政府提供）

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