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新北神農文化祭開幕　謝政達赴三重先嗇宮參拜祈福

▲新北神農文化祭開幕 謝政達赴三重先嗇宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲新北神農文化祭開幕，副市長謝政達（左3）赴三重先嗇宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的「神農文化祭」活動，今（21日）晚間在三重先嗇宮熱鬧開幕，即日起至5月26日為期6天的系列活動包括傳統科儀、民俗表演、國樂及合唱團表演、傳統米食推廣等，並遶境三重區為市民朋友招安祈福。新北副市長謝政達也特別前往先嗇宮參拜祈福，祈願市民安居樂業，同時感謝先嗇宮長期投入公益慈善，造福地方。

謝政達表示，先嗇宮是三重區唯一市定古蹟，也是三重區最古老廟宇，已有268年歷史，香火鼎盛，平時推動公益慈善事業不遺餘力，疫情期間，並支持市府防疫工作，捐贈居家關懷箱外，還捐贈洗手乳2,000公斤予三重地區27所學校，年年榮獲本市績優宗教團體肯定，感謝廟方熱心推動公益。

先嗇宮董事長李乾龍表示，今年邁入第22屆的「神農文化祭」，是三重地區最負盛名的特色活動，也是北台灣重要的宗教慶典之一。雖然今年因疫情之故，遶境及開幕相關活動縮小規模或取消，並遵循政府現行防疫規定辦理，為期6天的慶典及表演活動仍精彩可期，歡迎民眾共襄盛舉。

民政局長柯慶忠指出，神農文化祭源自早期聞名的「三重埔大拜拜」，也就是神農大帝誕辰慶典，現雖大拜拜盛況不復見，為感念神農大帝，先嗇宮將傳統宗教習俗轉型為富涵文化底蘊的新面貌，藉由文化祭活動，發揚神農大帝救世渡人精神，同時提升大眾對宗教文化藝術的素養。

今年神農文化祭活動即日起至5月26日，為期6天，邀請藝文團體輪番演出，包括歐陽慧珍舞蹈團的精彩舞蹈、漢陽北管劇團帶來的「落花河」、薪傳歌仔戲劇團演出「山伯英台」、一心歌仔戲團帶來「福祿添壽」、蘭陽戲劇團「鳳冠夢」、「天地情」戲碼，及先嗇宮青少年國樂團與合唱團演出等，精彩絕倫的藝文饗宴，歡迎民眾做好防疫措施，一同感受藝文魅力。

另外，5月25日「神農大帝出巡遶境祈福」，以車巡及徒步方式遶境三重市區主要幹道，參與人員除全程需戴好口罩，皆已完成3劑疫苗接種以貼紙標示，沿途並禁躦轎腳，也請參與活動民眾遵守防疫措施，並注意維護個人健康及衛生。

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