柯文哲反對設篩檢站「瞎指揮」　蘇貞昌喊話：中央地方合作抗疫

▲行政院長蘇貞昌接受媒體訪問。（資料照／記者陶本和攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文宣布21日三總將在松山機場增加大型篩檢站，引發台北市長柯文哲不滿砲轟，他事先知道而且反對，不要為了設而設，批評不要瞎指揮；對此，行政院長蘇貞昌上午受訪說，感謝指揮中心、醫護辛苦投入，喊話設篩檢站是為了減少民眾負擔，「希望中央、地方一起合作」，打贏防疫最後一站。

蘇貞昌今天上午視察松山機場旁新設大型篩檢站整體規劃時受訪表示，民眾有需要，政府都盡力減輕民眾的負擔，非常的感謝中央疫情指揮中心協調各醫院加設大型篩檢站，而且在48小時內完成設立，感謝醫護人員這麼辛苦投入，連週休二日都沒有休息，政府也不斷檢討，希望讓篩檢站路線更順暢，減輕民眾的負擔。

蘇貞昌指出，尤其是65歲以上的長者，現在還可以現場報名、篩檢、領藥，這都是政府為了減少民眾負擔，也希望中央、地方一起合作，一起打贏防疫最關鍵的最後一站。

另針對媒體關注，指揮中心把專責病房的護病比，從1：5調整成1：9，引發護師公會不滿。蘇貞昌表示，非常肯定這一路兩年多來，第一線醫護人員的辛苦，對於醫護人員都要給他們最大的肯定，也感謝他們這樣子的辛苦，還願意為國人的健康、防疫所做的努力，至於相關任何的措施要以指揮中心發布的為準。