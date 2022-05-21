中央新設松山機場篩檢站　柯文哲斥戰術錯誤：不要瞎指揮

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，為了舒緩篩檢量能，中央21日在松山機場新設一座大型篩檢站。對此，台北市長柯文哲不滿表示，「我事先知道一定反對」，本來的戰略計畫就是醫學中心留著當戰略預備部隊，既有的站點先加量，直言中央開設篩檢站根本戰術佈置錯誤，「不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾」。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊「區內相親」台北市動物之家中繼園區開幕記者會。（圖／台北市政府提供）



「我可以講實話嗎？我事先知道一定反對。」柯文哲上午受訪表示，不要為了設而設，三軍總醫院目前院內名額是466，松山分院是160，也就是說，應該在現有的點作業容量增加，而不是設新的點。

柯文哲說，不要為了設而設，本來的戰略計畫就是醫學中心留著當戰略預備部隊，「所以不管是三總跟台大，他的量都還沒開出來」，有需要應該是既有的先加量，而不是開設新的點，「所以常常是這樣，不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾」。

至於是否擔心規劃不良造成民眾反彈？柯文哲說，中央設了北市當然一定會去維持交通，但是再講一遍，打仗是有戰略的，台北市的計畫本來就是防疫急門診黨在第一線，然後把醫院的住院標準、出院標準再弄嚴格一點，然後在防疫的專責旅館家量，這樣可以做到輕重分流。然後防疫急門診在分兩組，65歲以下盡量用車來宿，65歲以上用抗病毒藥再去醫院的防疫急門診，把全部做一個分留，系統效率會最高。

「所以這個人家有一定的作戰計畫。」柯文哲不滿表示，你從中央直接下來，你也不知道我們的作戰計畫，突然下一到命令，三總總院的門診跟他的分院，量還沒開出來，為什麼要設第3個點？這沒有道理，這是戰術佈置錯誤。

媒體追問，是何時知道？副市長黃珊珊說，王必勝執行長就一直詢問台北市沒有沒有要開下一站，我一直回答說我們的態度是先看現有量能是不是能擴充，我也跟他說，如果可以的話，實驗室量能先增加給我們，比如萬芳醫院就可以做到晚上，比如說台大就可以從400擴充到800、1000，應該先以現有的量能為主。

黃珊珊表示，王必勝有詢問開設站的意見，「我說如果是你們中央要設，當然交通我們一定會幫忙，他們要設我們也沒有辦法阻止」，我跟他們說你需要交通維護我們一定會幫忙。但昨天我才知道他們在松山機場，不是車來速是一般的，然後是1800，今天下午4點開始，會開始做交通維持相關計畫，不過我們一直表示說以現有量能增加量為優先，不要讓醫院疲於奔命，這是我們的態度。