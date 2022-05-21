馬英九批參加WHA需兩岸協商　蘇貞昌：中國政治的干擾

▲蘇貞昌接受媒體聯訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

第75屆世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦召開，台灣迄今沒有收到出席邀請函，引發前總統馬英九批評「他任內年年參加WHA」，呼籲總統蔡英文重啟兩岸協商。對此，行政院長蘇貞昌21日上午受訪回應，中國政治干擾不讓台灣參加，盼早日參加國際的衛生組織，為國際做貢獻。

蘇貞昌今天上午視察松山機場旁新設大型篩檢站整體規劃時受訪說，在疫情肆虐全球，全球都特別感覺到台灣要對付的其實是病毒，而且防疫是不分國界的，台灣的防疫經驗，可以做全世界最好的貢獻，卻因為中國的政治干擾，不讓台灣參加，愈來愈多的國家非常清楚地表態，希望台灣應該可以參加。

蘇貞昌強調，政府也持續往這方面來努力，往這方面再希望愈來愈多的國家表示態度，台灣能夠早日來參加國際的衛生組織，為國際做貢獻，也是讓台灣被看見。

此外，針對行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會談，被解讀為在印太經濟架構宣布前會面，象徵台灣可望納入首輪名單，蘇貞昌表示，台灣的經濟成就跟許許多多國家的外貿都可以看出，都是互利互惠的，愈來愈多的國家希望台灣都能加入各種包括經貿的國際組織，政府也一直往這方面來努力，希望從外貿上，從各方面都能夠跟台灣互動往來的國家有最好的架構，同時也能夠有機會參與各種彼此互利互惠的國際經貿組織。