申請保險、請假證明缺居隔單　25日可上網申請「接觸者隔離證明」

記者陳家祥／台北報導

為了加速居家隔離單的開立，行政院長蘇貞昌指示政委唐鳳研擬解決方案。唐鳳於20日召開記者會，宣布即日起啟用「確診個案管理系統（MBBS）」，取代原有法傳系統，力拼讓第一線衛生局人員從獲取資料到開立居隔單的時間差，縮短到5小時。另外，針對民眾補發接觸者隔離通知單的需求，唐鳳也宣布，數位健康證明平台25日起也開放申請「接觸者隔離證明」。

唐鳳表示，以往確診者在「自主回報系統」裡完成資料填寫後，因為法傳系統的程序較為嚴謹，因此衛生局人員無法第一時間在法傳系統上看到確診者資料，導致居隔單的開立會有時間差。

為了加速開立居隔單，唐鳳已建立「確診個案管理系統（MBBS）」，也就是「自主回報系統（BBS）」的管理系統，讓地方衛生局處人員，能第一時間看到所有已填寫或未填寫的確診者資料，或是確診者的居隔單。

唐鳳指出，從現在開始，開立居隔單不必再經過法傳系統，衛生局人員只要上確診個案管理系統，即可調閱確診者在自主回報的資料，將可大幅減少行政上的延誤。日前已跟所有地方縣市衛生局同仁介紹過該系統，但部分衛生局人員還是使用法傳系統，導致仍有時間差。

至於為何不優化既有的法傳系統，而要推行新系統？唐鳳說，法傳系統的主要功能並非開立居隔單，而是法定傳染病的通報，因此程序的設計比較精密、要求較多、有很多研判的邏輯等。

「但現在居家照護者佔多數，系統必須在很短的時間內判斷哪些人中重症、高風險，要這些對象能快速受到衛生系統的關心。」唐鳳說，「確診個案管理系統」（MBBS）的程式碼、介面，與2年前的防疫追蹤系統相似，介面操作方式說明書都是共通的，省去重新熟悉新系統的成本。

另外，目前有民眾需要補發接觸者隔離通知單，用於保險、請假證明。唐鳳說，如果是之前沒有收到居隔單的人，不管是紙本還是電子，在下周三即可在數位健康證明平台網站、健保快譯通兩平台，直接取得證明，不需要透過衛生局接電話。