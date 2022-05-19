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備80考場供居隔考生會考　雲林縣府再加快篩試劑、防疫巴士

▲雲林縣長張麗善今日前往斗六高中視察會考考場防疫預演。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今日前往斗六高中視察會考考場防疫預演。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

111年度國中教育會考將於5月21日及22日登場，雲林考區報名人數6052人，分別於斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中，等8所學校設立考場，共278間試場。雲林縣長張麗善今（19）日前往斗六高中視察第二類防疫試場整備狀況及考生入場檢疫程序。

雲林縣政府教育處說明，國內疫情升溫，為確保考生應試安全，配合規劃設置第二類預備試場「防疫試場」共80間，供居家隔離、自主防疫及發燒學生應試；但確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗或未獲PCR檢驗結果之考生，不能參加此次考試，將於解隔離後參加6月4、5日辦理的補考試，確保學生的權益。

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▲雲林縣長張麗善今日前往斗六高中視察會考考場防疫預演。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六高中會考考場防疫預演，如有學生發燒或出現症狀，將複檢後於第二類考場應試。（圖／記者蔡佩旻攝）

教育處表示，雲林縣目前國三會考考生截至今天為止共有30人確診、居家隔離24人、自主防疫者有33人，針居隔、對該56名考生將配發每人2劑快篩試劑，當日出門前快篩經老師確認陰性方可前往考場應試，建議由家長親自接送，如家長無法接送可申請防疫巴士代為接送考生往返試場。

雲林縣長張麗善今日前往斗六高中視察表示，所有考場加總共有約2000名工作人員及監考老師，教育部補助1000劑快篩之外，由雲林縣政府幫忙補足1000劑，讓所友人都配發到一劑快篩試劑。

▲雲林縣長張麗善今日前往斗六高中視察會考考場防疫預演。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六高中會考考場防疫預演，學生從大門進入後於初檢站，需經第一道防疫，量體溫及手部酒精消毒。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善，說能了解家長及學校師生對疫情的擔憂，縣以完善規劃這一次會考防疫措施，嚴格把關會考試務工作的相關細節，務必讓雲林學子在受影響最低的情況下應考，並且保護他們的健康，讓考生獲得最好的照顧，全力衝刺爭取佳績。

教育處也呼籲，今年國中教育會考期間適逢「2022白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香活動」，途經雲林縣部分鄉鎮，為求考試順利進行，請民眾經過各考場時能保持安靜，暫停施放煙火爆竹，勿使用麥克風、廣播、鳴笛等器材，以避免影響考場秩序，讓考生能安心應試，亦請考生提早出門，避免交通因素延誤考試。

▲雲林縣長張麗善今日前往斗六高中視察會考考場防疫預演。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六高中會考考場，第二類預備教室。（圖／記者蔡佩旻攝）

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