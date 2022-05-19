雲林＋951！虎尾斗六確診破百　確診人數停課班級暴增

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（19）日新增951例本土確診個案，斗六186例，虎尾136例，西螺71例，斗南55例，土庫51例，北港46例，古坑44例，元長41例，莿桐、麥寮、大埤各39例，崙背37例，二崙32例，口湖26例，水林24例，四湖23例，台西21例，東勢16例，林內、褒忠各12例，分佈20鄉鎮，學生確診停課班數顯增。

雲林縣政府說明，今日506例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-94歲，無症狀464人、輕症487人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有611人、確診者居家照護在管中有2949人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/18已完成接種醫療院所接種4778人、校園接種1681人(共6586人)， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋951例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據雲林縣衛生局疫調，分析今年0－12歲兒童確診個案數，國小6－12歲共843人，約佔9.5％；學齡前3－5歲共341人，約佔3.8％；小於3歲共248人，約佔2.8％。教育處表示，雲林縣受確診師生影響停課部分，幼兒園有39班停課，分佈於27校；國小有108班級停課分佈於50校，總數增加62班。

雲林縣受確診師生影響停課部分，幼兒園有39班停課，分佈於27校；國小有108班級停課分佈於50校。金湖國小一個班級停課5/16-5/29。

5/17- 5/19幼稚園：古坑鄉立幼兒園、三民幼兒園、土庫鎮立幼兒園、斗南鎮立幼兒園、安定非營利幼兒園、華山國小附幼、西螺鎮立幼兒園。

5/17- 5/19小學：安慶國小、東勢國小、麥寮國小 、平和國小 、越港國小 、斗南國小 、維多利亞小學 、馬光國小 、光復國小 、鎮西國小 、莿桐國小 、文昌國小 、公誠國小 、虎尾國小 、斗六國小 、水燦林國小 、崙豐國小 、義賢國小 、頂湖國小 。

5/18-5/20幼稚園：莿桐鄉立幼兒園、童話世界幼兒園、二崙鄉立幼兒園、愛尼爾幼兒園、斗六市立幼兒園、奥斯卡幼兒園、褒忠鄉立幼兒園、安定非營利幼兒園、聖心幼兒園、聖文幼兒園、長和幼兒園、鎮南國小附幼、斗六保進幼兒園、姿善幼兒園、西螺鎮立幼兒園、宏祐幼兒園、莿桐鄉立幼兒園。

5/18-5/20小學，東勢國小 、安慶國小 、溪洲國小 、斗六國小 、公誠國小 、忠孝國小 、鎮東國小 、新興國小 、麥寮國小 、客厝國小 、中溪國小 、東和國小 、北辰國小 、石龜國小 、中山國小 、馬光國小 、重光國小 、橋頭國小 、好收國小 、溪洲國小 、東和國小 、仁愛國小 、饒平國小 、越港國小 、重興國小 、元長國小 、新興國小 、潮厝華德福小學 、文昌國小 、鎮西國小 、崙背國小 、莿桐國小 、尖山國小 。

5/19-5/21幼稚園，西螺鎮立幼兒園、鎮南國小附幼、春民幼兒園、莿桐鄉立幼兒園、維多利亞幼兒園、公誠非營利幼兒園、小博士幼兒園、林內鄉力幼兒園、台西鄉立幼兒園。

5/19-5/21國小，古坑國小 、客厝國小 、崙背國小 、鎮南國小 、僑和國小、油車國小 、文安國小 、成功國小 、北辰國小 、宏崙國小 、大美國小 、元長國小 、橋頭國小 、麥寮國小 、公誠國小 、崇文國小 、新興國小 、文光國小 、嘉興國小 。

▲雲林校園停課日期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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