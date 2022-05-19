30警車安全再保險　台西警友辦事處為警用汽車加保車碰車險

▲台西警分局警友辦事處，為分局共計的30部警用汽車加保每輛10至20萬元不等的車對車碰撞損失險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近來警車於勤務中發生事故造成車損事件頻傳，警用車輛保險大都僅有強制險與第三責任險，員警值勤如發生事故，除賠償對方車輛，警車毀損也得自己掏錢維修。台西警分局警友辦事處主任吳祥斌暨全體成員為保障員警值勤安全，為分局共計的30部警用汽車加保每輛10至20萬元不等的車對車碰撞損失險。

台西警分局說明，以往，因囿於法令和預算編列問題，即便是值勤造成警車毀損，得由警員自費或尋求警友會和社會資源協助處理，所以此問題也成了員警執勤難以避免的風險和執勤顧忌。台西警友辦事處全體成員在主任吳祥斌的帶領之下，平時對員警的福利和績優表現鼓勵絕不手軟。

偶然與分局長黃念生交換意見時聽聞，員警在非緊急事件情況下，必須自行支付警用汽車維修費用覺得不可思議，如此安能讓同仁安心於勤（任）務的遂行，故主動向分局長提及希望可以為警察同仁們作些什麼，「至少我們分局的警用車輛和員警同仁投保一定程度的保險，使員警無後顧之憂安心執勤」。

台西分局長黃念生表示，本案經洽保險公司提報研議復經警友會同意後完成投保於5月1日起生效，十分感謝臺西警友辦事處吳祥斌主任的用心，發掘基層同仁長久以來的苦腦和心聲，為本分局各單位警用汽車加保相關保險和額度，保障每位第一線員警權益，讓同仁無後顧之憂全心全力的執行警察各項勤務，保護社會治安和民眾生命財產安全。

▲台西警分局警友辦事處，為分局共計的30部警用汽車加保每輛10至20萬元不等的車對車碰撞損失險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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